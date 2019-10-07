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"Дебилы, конченые, совсем осатанели": Малахова гнобят за новость о Заворотнюк

7 октября 2019, 19:25

На Андрея Малахова накинулись за распространение фейковых новостей о смерти Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечит онкологию в больнице в центре Москвы, а ее родственники строжайше не дают просочиться никакой информации о ее состоянии в СМИ. На фоне этого в воскресенье 6 октября появилась информация от анонимного источника, что Анастасия Заворотнюк умерла. Из-за скандала, который поднялся, представитель Анастасии Марина Потапова прокомментировала состояние Заворотнюк.

Теперь же, на Андрея Малахова, который отвечает за издание StarHit , накинулись пользователи сетей за то, что он пропустил в онлайн такую опасную и непроверенную новость.

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К слову, издание исправило новость, добавив слова опровержения директора Заворотнюк.

"Уже неделю о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк нет вестей… А сегодня в телеграм-каналах сообщили, что актриса умерла 5 октября в Европейском медицинском центре на Щепкина. Директор звезды опровергает эту информацию в разговоре с редактором @starhit.ru Мы надеемся, что с нашей прекрасной няней все в порядке и желаем терпения ее близким!", - говорится в записи на Instagram издания.

Люди же распекают Малахова почем свет стоит.

"Вот суууки! Зачем всякую херню писать про человека? Совсем уже осатанели!!", "Люди, будьте людьми ...Зачем публиковать то, чего нет", "Вот мне тоже не понятно' весь интернет кишит различными комментариями по поводу здоровья артистки и люди искренне переживают! И почему родственники ни как не прокомментируют сложившуюся ситуацию???? Это не правильно!", "Странно получается, весь инет пишет такие ужасные вещи, а никто из родственников не опровергает это! Вот, что вызывает ужас и непонимание.", "Дебилы ....по другому не скажешь....прости Господи...", "Вы че конченые такие вещи писать", "Люди не бояться ни Бога ни дьявола, такое пишут", - пишут в комментариях под постом.

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  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
  • Анастасия Заворотнюк и ее семья Instagram
Как известно, Анастасия Заворотнюк в больнице с сентября - 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга, и Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.

Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались предавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк Моя прекрасная няня новости шоу бизнеса
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