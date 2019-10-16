У Тимати родился второй ребенок: опубликованы фото

Тимати с новорожденным сыном / Instagram Т. Юнусова

Известный российский рэп-исполнитель и коммерсант Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) объявил на своей странице в социальной сети Instagram о том, что у него родился сын от модели Анастасии Решетовой.

"Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19, г. Москва", — подписал он первые фото с младенцем.

Судя по всему, Тимати назвал сына в честь своего друга и коллеги Ратмира Шишкова. Вместе они когда-то участвовали в реалити-шоу "Фабрика звезд-4" на Первом канале. Шишков погиб в 2007 году в результате автокатастрофы.

К слову, Анастасия Решетова по максимуму пыталась скрыть свою беременность, признавшись в ней лишь в июне 2019 года. У Тимати же есть дочь Алиса от отношений с моделью Аленой Шишковой.

Напомним, ранее мать Тимати Симона Юнусова рассказала о своем аборте в юные годы.