"Был нормальный парень": Каменских раскрыла секрет своей жизни с Потапом

Потап и Настя Каменских / Instagram

Популярная поп-певица Настя Каменских (выступающая под псевдонимом NK) утверждает, что ее многолетний сценический партнер, а ныне - супруг Алексей Потапенко (Потап), любит поздно ложиться и поздно вставать.

Однако, по словам исполнительницы, высказанной в интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь", как ей удалось приучить мужа рано ложиться спать. Поскольку сама Каменских - "жаворонок" и обожает просыпаться в ранним утром.

"Недавно мы зашли в спальню в 8 часов вечера и он говорит: "Что ты со мной сделала? Я был нормальный парень. Теперь я захожу в спальню и для меня это нормально — в 8 вечера я уже хочу спать", — поделилась Настя.

Напомним, Настя Каменских засветилась на интимном фото, а также свела фанатов с ума в коже и прозрачном наряде.