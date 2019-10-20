"Неадекватный лысый": Кошевой оценил свои шансы занять место Кличко

Евгений Кошевой / скриншот

Актер из Квартала 95 Евгений Кошевой оценил вероятность того, что он будет баллотироваться в мэры Киева.

Во время концерта Кошевой подчеркнул, что он в политику пока идти не собирается.

"Я в политику не собираюсь, спасибо. У нас и так уже отобрали Зеленского, Юзика. Бред, я хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем", - заявил он.

"Я понимаю, что после Черновецкого и Кличко планка немного упала. Но зачем в политике неадекватный лысый, если там уже есть Кива?" - добавил Кошевой.

Напомним, ранее Кошевой рассказал о "запаре" Владимира Зеленского на посту президента.