"Неадекватный лысый": Кошевой оценил свои шансы занять место Кличко

Евгений Кошевой пожаловался, что у Квартала уже "отобрали Зеленского и Юзика".
Актер из Квартала 95 Евгений Кошевой оценил вероятность того, что он будет баллотироваться в мэры Киева.
Во время концерта Кошевой подчеркнул, что он в политику пока идти не собирается.
"Я в политику не собираюсь, спасибо. У нас и так уже отобрали Зеленского, Юзика. Бред, я хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем", - заявил он.
"Я понимаю, что после Черновецкого и Кличко планка немного упала. Но зачем в политике неадекватный лысый, если там уже есть Кива?" - добавил Кошевой.
Напомним, ранее Кошевой рассказал о "запаре" Владимира Зеленского на посту президента.