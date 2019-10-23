Заворотнюк снова в сети после долгого молчания

Все сильно перепугались, когда родственники Анастасии Заворотнюк надолго пропали из поля зрения. Но теперь снова проявилась активность Заворотнюк.
Дочь Анастасии Заворотнюк нарушила долгое молчание после того, как пропала из сети почти на 5 дней.
Поклонники очень переживают, что Анастасия Заворотнюк умерла. На это их навело то, что родственники надолго пропали из виду, и не давали никакой публичной информации.
Спустя почти неделю после последней публикации - на фанатской странице Заворотнюк, в сети объявилась дочь Анастасии Заворотнюк Анна.
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Анна Заворотнюк показала очередное модное фото, и написала пару строчек о работе.
Она решила отключит комментарии, так что никто не смог ей написать, и спросить о здоровье Анастасии Завортнюк, которая умирает от рака мозга 4 стадии.
До этого она опубликовала сторис, в котором ищет себе сотрудников для работы.
Отметим, что на фанатской странице уже неделю царит тишина - больше не появляются новые посты о состоянии Анастасии Заворотнюк или опровержения фейковых новостей.
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