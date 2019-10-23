Заворотнюк снова в сети после долгого молчания

Анастасия Заворотнюк / Screenshot

Дочь Анастасии Заворотнюк нарушила долгое молчание после того, как пропала из сети почти на 5 дней.

Поклонники очень переживают, что Анастасия Заворотнюк умерла. На это их навело то, что родственники надолго пропали из виду, и не давали никакой публичной информации.

Спустя почти неделю после последней публикации - на фанатской странице Заворотнюк, в сети объявилась дочь Анастасии Заворотнюк Анна.

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Анна Заворотнюк показала очередное модное фото, и написала пару строчек о работе.

Она решила отключит комментарии, так что никто не смог ей написать, и спросить о здоровье Анастасии Завортнюк, которая умирает от рака мозга 4 стадии.

До этого она опубликовала сторис, в котором ищет себе сотрудников для работы.

Отметим, что на фанатской странице уже неделю царит тишина - больше не появляются новые посты о состоянии Анастасии Заворотнюк или опровержения фейковых новостей.

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