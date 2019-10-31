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Джиган станет папой четвертый раз

31 октября 2019, 11:19

Оксана Самойлова беременна от Джигана четвертым ребенком, и мужчина не смог скрывать радость от друзей.

Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями 4 раз / Instagram

Российский рэпер Джиган не смог долго скрывать приятную новость - он готовится стать папой 4 раз.

Жена Джигана Самойлова уже на раннем сроке беременности, но пока скрывает свое положение, пишет издание Super.

Оксана Самойлова продолжает публиковать полуголые фото, а Джиган сдерживается в сети, но свою приятную новость они не смогли хранить долго - Джиган признался кому-то из друзей, и так далее, и так далее. Изначально источник остался анонимным, но Джиган сам знает, кому он похвалился.

К слову, можно уже заметить закономерность, что пополнение в семье Джиган устраивает с интервалами по 3 года - в 2011, 2014, 2017 и, теперь в 2020.

Семья получает поздравления, но не все уверены, что Джиган не получил от любимой дома за свой длинный язык.

Напомним, что рэпер - счастливый отец троих дочерей - Ариелы, Леи и Майи. Давно ходят слухи, что он мечтает о мальчике.

Ранее сообщалось, что у Тимати родился второй ребенок.

Джиган новости шоу бизнеса
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