Танці з зірками 2019: 12 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск

Танці з зірками 2019: 12 выпуск смотреть онлайн / 1+1

Новый 12 выпуск Танці з зірками 2019 на 1+1 вышел в 21:00. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом одинадцатом выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Вика Булитко и Дима Дикусар, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Елена Кравец и Макс Леонов.

Ведущими традиционно будут Юрий Горбунов и Тина Кароль, а на балкон выйдет Позитив и Надя Дорофеева.

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В новом выпуске определятся имена полуфиналистов. В этот раз пары будут танцевать под живую музыку исполненную самими звездами.

Пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой будет танцевать нежную румбу, а под популярный хит группы Время и Стекло — энергичный хип-хоп.

Ксения Мишина и Женя Кот станцуют фристайл под песню Тины Кароль Зачем я знаю. Вторым будет "опасная" самба.

Анна Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым покажут джаз-модерн под сопровождение певицы Ассоль и песни Моя мама.

Елена Кравец и Макс Леонов покажут ча-ча-ча. Их вторым танцем станет чувственный контемпорари под выступление Джамалы с песней Верше.

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Танці з зірками 2019 12 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 10-11-2019:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.