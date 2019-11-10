Танці з зірками 2019: 12 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск

Новый выпуск шоу Танці з зірками 2019 вышел 10 ноября, 5 пар вышли на главный паркет. Что было в 12 выпуске 3 сезона - смотри и читай на Главреде.
Новый 12 выпуск Танці з зірками 2019 на 1+1 вышел в 21:00. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.
В новом одинадцатом выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Вика Булитко и Дима Дикусар, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Елена Кравец и Макс Леонов.
Ведущими традиционно будут Юрий Горбунов и Тина Кароль, а на балкон выйдет Позитив и Надя Дорофеева.
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В новом выпуске определятся имена полуфиналистов. В этот раз пары будут танцевать под живую музыку исполненную самими звездами.
Пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой будет танцевать нежную румбу, а под популярный хит группы Время и Стекло — энергичный хип-хоп.
Ксения Мишина и Женя Кот станцуют фристайл под песню Тины Кароль Зачем я знаю. Вторым будет "опасная" самба.
Анна Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым покажут джаз-модерн под сопровождение певицы Ассоль и песни Моя мама.
Елена Кравец и Макс Леонов покажут ча-ча-ча. Их вторым танцем станет чувственный контемпорари под выступление Джамалы с песней Верше.
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Танці з зірками 2019 12 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 10-11-2019:
Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.