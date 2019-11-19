Дейенерис Таргариен стала жертвой харассмента

Эмилия Кларк / Instagram

Известная актриса Эмилия Кларк, которая потрясла мир своей ролью в Игре престолов, спустя полгода после выхода финальной серии рассказала об обнаженных сценах и харассменте в своей карьере.

Обнаженные сцены в Игре Престолов были для актрисы в новинку, но вот до харассмента дошло уже после окончания съемок сериала, поведала Эмилия Кларк во время интервью Armchair Expert .

"До этого я никогда не была на съемочной площадке такого большого проекта, я всего два раза была на съемках, а теперь я на площадке абсолютно голая, со всеми этими людьми, и я не знаю, что мне нужно делать и чего от меня ожидают, чего вы хотите, чего хочу я", - вспомнила она.

Она призналась, что плакала в туалете между съемками.

Но сцены и Игре престолов были прописаны в сценарию и обсуждались с Эмилией, в то время, как недавно актрису просто шокировало предложение на других съемках.

Она призналась, что на проекте, где не оговаривалась необходимость раздеться, ей неожиданно настоятельно предложили сняться в сцене обнаженной.

"Ты же не хочешь разочаровать фанатов Игры престолов", - аргументировали свои наглые предложения они.

Эмилия Кларк не растерялась.

"Тогда и я сказала: "Идите к черту", - заявила звезда.

Напомним, что для роли Дейенерис Таргариен Эмилии Кларк приходилось регулярно сниматься в обнаженных сценах, а раздеваться пришлось еще в первых сериях - 10 лет назад, когда ей было 23.

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