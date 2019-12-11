Повторил пропаганду Кремля: Юрий Бардаш попал в список Миротворца

Юрий Бардаш / screenshot

Украинский продюсер Юрий Бардаш дал большое интервью российскому блогеру Юрию Дудю на программе ВДудь, и высказался о политической ситуации в Украине, полностью повторив пропаганду Кремля, которая распространяется с 2013 года.

Сайт Миротворец добавил Юрия Бардаша в черный список спустя месяц после выхода интервью.

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"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - говорится в сообщении.

В особенности, Брадаша обвиняют в Антиукраинской пропаганде и манипулировании общественно значимой информацией.

"Откровенное интервью украинского продюсера Юрия Бардаша показало, что украинское общество устало от информационной изоляции и требует перемен. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, передает корреспондент "ПолитНавигатора". Юрий Бардаш заявил, что на Украине происходит героизация нацистских пособников, ущемление прав русскоязычных и унижение жителей Донбасса", - пишет администрация Миротворца.

Юрий Бардаш - вДудь смотреть онлайн интервью:

Расшифровку скандального интервью советуем почитать в нашем материале на Главреде.