Забрали компьютеры: спецназ ворвался в дом Мухарского

Антин Мухарский / Facebook

Украинские артист Антин Мухарский, который недавно скрывался от алиментов в Турции, заявил утром 13 декабря, что ночью в его квартиру, которая сдается, ворвались с обысками спецназовцы.

Антин Мухарский записал видео для Facebook, в котором пожаловался на ночные обыски его квартиры.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы", - написал Мухарский в первом посте. По его словам обыск проходил около 5 часов, после чего были изъяты компьютеры и телефоны.

В видео он уточнил, что посреди ночи к его орендаторам на подоле ворвался спецназ, который якобы без предъявления документов и представления "положил" всех, кто был в квартире, и изъял электронику из квартиры.

Мухарский не назвал, и не показал пострадавших, но сходу заявил, что это все из-за его поддержки добровольцев из АТО и поддрежки подозреваемого по делу Щеремета.

По словам Мухарского, его адвокаты выясняют причины обыска.

Отметим, ранее Мухарский выложил на своей странице в соцсети видеообращение в поддержку подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко.