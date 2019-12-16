Прозрачный гонщик стал главным героем клипа Поляковой

Оля Полякова / Пресс-служба

Оля Полякова снова вспомнила про Королев, но в этом случае не той ночи. Она сняла клип о ножном дожоре, и главных его участница - жрицах ночи.

Оля Полякова пригласила команды из Лиги Смеха для съемок в своем помпезном клипе Жрица ночи, который снимался в супермаркете.

По сюжету Марк Призрачный гонщик работает в супермаркете, и остается на ночную смену. Ночью за ним начинают гоняться "жрицы ночи" - девушки, образы которых спародировали со знаменитых ужастиков. Только они охотятся на самом деле на ночную еду. Не оставили без внимания и сюжет из Вия Гоголя.

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Главную мужскую роль исполнил Марк Куцевалов (Призрачный Гонщик, победитель 2-го сезона), Виктор Розовый и Станислав Антипов (дуэт-победитель 3-го сезона Загорецька Людмила Степанівна), Ирина Карабач и Анастасия Ткаченко (обладательница титула лучшая актриса 5-го сезона Лиги Смеха), и другие.

Режиссёрами нового видео выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.

Ночная жрица Оля Полякова смотреть онлайн:

Напомним, фанаты Макса Коржа подрались на его концерте, и чуть не устроили пожар.