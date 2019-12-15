Фанаты Макса Коржа в России подрались с полицией и чуть не сожгли Ледовый дворец

Макс Корж / Открытые источники

Белорусский певец Макс Корж, который незаконно посещал оккупированный Крым, дал концерт в российской Перми. Выступление закончилось пожаром и массовой потасовкой его поклонников с полицией.

Фанаты репера принесли на концерт десятки файеров, которые и стали причиной пожара – их поклонники Коржа зажгли прямо в центре зала.

На место инцидента приехали пожарные, которые попытались потушить возгорание. Однако поклонники музыканта отобрали у спасателей пожарный рукав, пишут росСМИ. Недаекватных фанатов облили водой, завязалась потасовка между зрителями и полицейскими. После этого буйных фанатов удалось утихомирить. Все это время Корж находился на сцене и не прерывал свое выступление.

На этом приключения поклонников Коржа не закончились. Как сообщал Главред, 14 декабря в Свердловской области России перевернулся автобус, в котором с концерта белорусского музыканта ехали его фанаты, в том числе и подростки. В результате ДТП пострадали 15 человек. По данным Следственного комитета РФ, возможно, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. Автобус съехал на полосу встречного движения, а потом - перевернулся.