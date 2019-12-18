Иван Дорн закончил карьеру - все подробности

Иван Дорн, Африка / Скриншот YouTube

Иван Дорн принял решение прервать свою карьеру исполнителя, и пока его фанаты испугались, он в своих Stories раскрыл все подробности своего решения.

Украинский певец, который живет и работает в России уходит из музыки не навсегда.

"Давал я давеча интервью по поводу Кирилла Серебренникова и того, что я снялся у него в кино, и пошутил, что теперь я заканчиваю карьеру певца и начинаю карьеру актера. Я заканчиваю карьеру певца, но ровно на год. Не дождетесь! Там просто забыли добавить в скобках "смеется". Потому что я, когда давал интервью, я точно улыбался. Я точно смеялся, но не проконтролировал этот момент. Все слухи по поводу того, что я заканчиваю свою карьеру... Не дождетесь! Ровно годик. А потом я вернусь", - вещает Иван Дорн

Напомним, что интервью для ТАСС Иван Дорн заявил, что ему сказали, что он хорош в кадре. Поэтому он решил сняться в кино, и завершить карьеру в музыке.

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