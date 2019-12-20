Якщо хочеш Новий Рік: Pianoбой снял новогодний клип

Дмитрий Шуров снял необычный клип, в котором спел про Новый Год, и одновременно дал совет всем на новогодние праздники.
Украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров выпустил праздничный клип, в котором разыграл праздничную ситуацию, которая понравилась фанатам.
"Секрет счастья в том, чтобы сочетать черные и белые клавиши вашей жизни в гармоничную мелодию одному вам понятным образом. А песню можно прикладывать к душевным ранам! Желаю всем быть услышанными, и быть в ресурсе для разрешения конфликтов, которые являются неотъемлемой частью бытия. Ибо все мы одной крови", - говорит Дмитрий.
По сюжету клипа счастливая семья готовится к Новому Году, и вдруг начинает ругаться из-за какой-то мелочи. Скандал доходит до драки, а Дима Шуров в это время в виде Санты барабанит в дверь, и пытается донести до них праздник.
Когда он входит в дом, все мирятся.
Якщо хочеш Новий Рік Pianoбой смотреть онлайн клип:
Якщо хочеш Новий Рік Pianoбой текст песни
Минає рік старий, закінчується повість
Новий сюжет чекає знов
Під небом із сумних і радісних історій
Так ніщо не гріє, як твоя любов
Якщо хочеш новий рік -
Обійми свою людину
І сварливого сусіда теж візьми і обійми
Подаруй на новий рік
Всьому світу свої крила
Без твоїх обійм не прийде Новий Рік!
Ла ла ла
Ла ла ла ла-а-а-а
Ла ла ла ла-а-а-а
Новий Рік!
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