Якщо хочеш Новий Рік: Pianoбой снял новогодний клип

Pianoбой / YouTube

Украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров выпустил праздничный клип, в котором разыграл праздничную ситуацию, которая понравилась фанатам.

"Секрет счастья в том, чтобы сочетать черные и белые клавиши вашей жизни в гармоничную мелодию одному вам понятным образом. А песню можно прикладывать к душевным ранам! Желаю всем быть услышанными, и быть в ресурсе для разрешения конфликтов, которые являются неотъемлемой частью бытия. Ибо все мы одной крови", - говорит Дмитрий.

Pianoбой Якщо хочеш Новий Рік - онлайн и текст/ YouTube

По сюжету клипа счастливая семья готовится к Новому Году, и вдруг начинает ругаться из-за какой-то мелочи. Скандал доходит до драки, а Дима Шуров в это время в виде Санты барабанит в дверь, и пытается донести до них праздник.

Когда он входит в дом, все мирятся.

Якщо хочеш Новий Рік Pianoбой смотреть онлайн клип:

Якщо хочеш Новий Рік Pianoбой текст песни

Минає рік старий, закінчується повість

Новий сюжет чекає знов

Під небом із сумних і радісних історій

Так ніщо не гріє, як твоя любов

Якщо хочеш новий рік -

Обійми свою людину

І сварливого сусіда теж візьми і обійми

Подаруй на новий рік

Всьому світу свої крила

Без твоїх обійм не прийде Новий Рік!

Ла ла ла

Ла ла ла ла-а-а-а

Ла ла ла ла-а-а-а

Новий Рік!

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