Супер Топ-модель по-украински 2020: все подробности нового сезона

Супер Топ-модель по-украински 2020: кастинг и новые правила / Новый Канал

Новый сезон Супер Топ-модель по-украински выходит в 2020 году на Новом канале. В этот раз на шоу меняются правила, и принцип кастинга.

Кто появится на Супер Топ-модели по-украински 2020, и какие правила теперь ожидают участников - читайте в материалах Главреда.

После длительного опроса зрители выбирали, кого хотели бы видеть в следующем сезоне Топ-модели по-украински – новых участниц или девушек, которые раньше уже участвовали в модельном реалити, но не смогли победить. Ответ практически единогласный – почти 90% подписчиков проголосовали за Суперсезон, в котором снова можно будет увидеть любимых участниц.

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Супер Топ-модель по-украински 2020: участницы прошлых сезонов / Новый Канал

Каждый раз, когда кто-то из девочек покидал реалити, под постами Нового канала появлялись десятки комментариев с требованиями вернуть самых заметных участниц на проект. Шесть лет команда проекта читала это, и наконец решилась поменять все ради зрителей.

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Супер Топ-модель по-украински: Кастинг

В 2020-м перед экспертами предстанут девушки, которые в свое время уже участвовали в проектах Супермодель по-украински и Топ-модель по-украински, но не победили. Это уникальная возможность для зрителей еще раз увидеть в эфире своих фавориток, а для моделей – шанс доказать, что они таки заслуживают победы.

27 декабря на сайте Нового канала стартует голосование, в котором примут участие девушки из всех сезонов Супермодель по-украински и Топ-модель по-украински, и после голосования, будут выбраны избранные 6 участниц, которые автоматически перейдут во второй этап.

Супер Топ-модель по-украински 2020: кастинг пройдет только для девушек / Новий Канал

А среди остальных будет выбрана десятка моделей, которые гарантировано станут участницами нового сезона Супер Топ-модели по-украински. И финальное слово предоставляется экспертам: среди оставшихся девушек они выберут своих фавориток, которые тоже попадут в суперсезон модельного реалити!

Главные правила Супер Топ-модели по-украински

НЕТ, парни не участвуют. Новый сезон будет женским НЕТ, победительницы всех сезонов не участвуют, каждая из них уже получила свой шанс НЕТ, кастинга для тех, кто не участвовал в проекте ранее, в этом году не будет

Что будет на Супер Топ-модели по-украински - понять невозможно, потому как все девушки выросли, получили новый опыт в моделинге и других сферах.

Все подробности о новом сезоне Супер топ-модель по-украински 2020 сможете читать на сайте Главред.