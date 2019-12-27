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Супер Топ-модель по-украински 2020: все подробности нового сезона

27 декабря 2019, 22:10

Новый сезон Супер Топ-модель по-украински выходит в 2020 году. На Новом канале назначили кастинг, и озвучили правила Супер Топ-модель по-украински 2020.

Супер Топ-модель по-украински 2020
Супер Топ-модель по-украински 2020: кастинг и новые правила / Новый Канал

Новый сезон Супер Топ-модель по-украински выходит в 2020 году на Новом канале. В этот раз на шоу меняются правила, и принцип кастинга.

Кто появится на Супер Топ-модели по-украински 2020, и какие правила теперь ожидают участников - читайте в материалах Главреда.

После длительного опроса зрители выбирали, кого хотели бы видеть в следующем сезоне Топ-модели по-украински – новых участниц или девушек, которые раньше уже участвовали в модельном реалити, но не смогли победить. Ответ практически единогласный – почти 90% подписчиков проголосовали за Суперсезон, в котором снова можно будет увидеть любимых участниц.

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Супер Топ-модель по-украински
Супер Топ-модель по-украински 2020: участницы прошлых сезонов / Новый Канал

Каждый раз, когда кто-то из девочек покидал реалити, под постами Нового канала появлялись десятки комментариев с требованиями вернуть самых заметных участниц на проект. Шесть лет команда проекта читала это, и наконец решилась поменять все ради зрителей.

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Супер Топ-модель по-украински: Кастинг

В 2020-м перед экспертами предстанут девушки, которые в свое время уже участвовали в проектах Супермодель по-украински и Топ-модель по-украински, но не победили. Это уникальная возможность для зрителей еще раз увидеть в эфире своих фавориток, а для моделей –  шанс доказать, что они таки заслуживают победы.

27 декабря на сайте Нового канала стартует голосование, в котором примут участие девушки из всех сезонов Супермодель по-украински и Топ-модель по-украински, и после голосования, будут выбраны избранные 6 участниц, которые автоматически перейдут во второй этап.

Супер Топ-модель по-украински 2020
Супер Топ-модель по-украински 2020: кастинг пройдет только для девушек / Новий Канал

А среди остальных будет выбрана десятка моделей, которые гарантировано станут участницами нового сезона Супер Топ-модели по-украински. И финальное слово предоставляется экспертам: среди оставшихся девушек они выберут своих фавориток, которые тоже попадут в суперсезон модельного реалити!

Главные правила Супер Топ-модели по-украински

  1. НЕТ, парни не участвуют. Новый сезон будет женским
  2. НЕТ, победительницы всех сезонов не участвуют, каждая из них уже получила свой шанс
  3. НЕТ, кастинга для тех, кто не участвовал в проекте ранее, в этом году не будет

Что будет на Супер Топ-модели по-украински - понять невозможно, потому как все девушки выросли, получили новый опыт в моделинге и других сферах.

Все подробности о новом сезоне Супер топ-модель по-украински 2020 сможете читать на сайте Главред.

Алла Костромичева Соня Плакидюк Новый канал Топ-модель по-украински Супер топ-модель по-украински
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