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Лолита Милявская нашла себе нового мужчину

25 декабря 2019, 18:45

Лолита призналась, что нашла замену Дмитрию Иванову после развода.

Лолита Милявская
Лолита Милявская / Youtube

Лолита Милявская призналась, что у нее есть кто-то вместо Дмитрия Иванова.

Об этом она рассказала в эфире Музыкалити с Максимом Галкиным.

Перед этим артистка ответила на несколько провокационных вопросов. Так, она призналась, что впервые поцеловалась в 14 лет.

"Потом я две недели стояла и смотрела в зеркало, растет ли живот. Мы как раз проходили по биологии пестики и тычинки. Я очень боялась, что забеременею", — разоткровенничалась звезда.

Потом Макс Галкин спросил, когда у звезд последний раз был секс - Лолита ответила, что 5 дней назад.

При этом, она призналась, что первый секс у нее был в 18 лет.

По ее словам, она после этого вышла замуж за своего избранника, так как в то время так было принято.

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Напомним, Лолита написала заявление на бывшего мужа, чтобы избавиться от его "нападок" в ее адрес.

Ранее стало известно, что Дмитрий Иванов женился на Лолите, чтобы получить гражданство Израиля.

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