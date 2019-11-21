Отгребет по полной: Лолита написала заявление на бывшего мужа

Лолита Милявская / Instagram

Бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов скоро ответит полиции и суду из-за того, что попытался "наехать" на бывшую супругу, и выдвинул ей заведомо ложные обвинения.

Лолита окончательно развеяла все слухи вокруг своего брака, когда официально прокомментировала ситуацию с перепиской мужа, которую она слила в сет.

Привет всем из Нижнего Новгорода). Сегодня атаковали журналисты по поводу заявления в полицию бывшего "олененка" по поводу "взлома" моего же компьютера. Надоело отвечать по телефону)", - с юмором написала Лолита.

Она сразу напомнила людям, что компьютер, с которого Дмитрий Иванов "снимал" девочек - ее, и аккаунт Facebook - на нем же. Как она объясняла ранее - Иванов даже не вышел с настроек своей страницы, так что она ничего незаконного не делала.

"Сергей Жорин выдвинул встречное предложение З06 УК, за заведомо ложный донос. Целую суд", - добавила Лолита, намекая на то, что муженек обвинил ее во взломе, мягко говоря, поспешно.

Ранее Лолита раскрыла, что у Дмитрия Иванова было еще 3 любовницы помимо Ольги, и скинула в сеть его переписку с ними.

После того, как переписка Дмитрия оказалась в сети, и он отгреб от официальной любовницы, то решил написать заявление в полицию и подать в суд, что Лолита его взломала.

"Может подозревать сколько угодно… Взломов не было. Переписка была оставлена по его неосторожности или глупости", - легко ответила Лолита.

Лолита Милявская объясняет, как она получила доступ к перепискам мужа. Дмитрий Иванов уже обратился в полицию, и если певице предъявят обвинение по статье 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) — это может грозить ей тюрьмой, вплоть до 7 лет.

До этого всплыла информация, что Дмитрий Иванов женился на Лолите, чтобы получить гражданство Израиля.