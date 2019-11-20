Муж Лолиты изменил любовнице и подал в суд на жену: подробности

Лолита / instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита Милявская слила в сеть переписку ее мужа Дмитрия Иванова, которая свидетельствует о том, что он изменял не только ей, но "официальной" фаворитке Ольге. В ответ Дмитрий Иванов подал в суд на Лолиту, но тут следствие обломалось. А почему - Лолита поведала в интервью Космополитен.

"Со мной все эти годы рядом был мужчина-нарцисс. Оказывается, таких на земле 30%. Речь идет о людях, которые не просто очень любят себя и не могут пройти мимо зеркала. Все гораздо страшнее. Эти люди не в состоянии любить, не склонны к сопереживанию", - говорит Лолита.

Она узнала, что Дмитрий не только изменял ей с 2017 года с косметологом Ольгой, но и регулярно менял и других женщин.

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Но тем не менее, она "слила" переписку мужа с другими женщинами, а разбираться с этим придется уже Ольге.

"Это не единственная подруга моего бывшего партнера. У него были еще связи. Психолог мне объяснила, что нарциссические личности никогда не имеют только одни отношения. У них всегда в запасе есть другие жертвы. Поскольку переписка с другими женщинами к моему бракоразводному процессу не имеет отношения, мы не стали прикладывать ее к делу. Пусть новая подруга Димы разбирается с ними сама", - сказала она для КП.

После того, как переписка Дмитрия оказалась в сети, и он отгреб от официальной любовнице, то решил написать заявление в полицию и подать в суд, что Лолита его взломала.

"Может подозревать сколько угодно… Взломов не было. Переписка была оставлена по его неосторожности или глупости", - легко ответила Лолита.

Лолита Милявская объясняет, как она получила доступ к перепискам мужа. Дмитрий Иванов уже обратился в полицию, и если певице предъявят обвинение по статье 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) — это может грозить ей тюрьмой, вплоть до 7 лет.

Но Лолита не впечатлена: говорит, муж сидел в уютном фейсбученке с ее компа, и ничего даже взламывать было не нужно. Вопрос о том, имеет ли она права читать что-то на своем личном ПК по законам и вовсе не стоит.

Ранее Лолита поведала, как оплачивала любовниц Дмитрия Иванова.

До этого всплыла информация, что Дмитрий Иванов женился на Лолите, чтобы получить гражданство Израиля.

До этого адвокат Лолиты предупреждал, что Дмитрий Иванов пытается нажиться на разводе, и планирует вынести на всеобщее обозрение интимные подробности жизни Лолиты.