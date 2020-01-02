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Телеканал 1+1 в Новогодние праздники 2020 стал лидером просмотров

2 января 2020, 18:27

Телеканал 1+1 на Новый год 2020 и новогодние праздники получил рейтинг самого просматриваемого канала, сильно оторвавшись от конкурентов. Что показал 1+1 на Новый год - читайте на Главреде.

Рейтинг 1+1 на Новій год
Рейтинг 1+1 на Новый год  2020/ 1+1

Девятый год подряд телеканал 1+1 стал абсолютным лидером телесмотрения в новогодние дни, опередив с большим отрывом конкурентов.

По статистике, в праздничные дни 31 декабря и 1 января на 1+1 украинцы вспоминали самые важные события 2019 года вместе со спецвыпусками ТСН и Сніданку з 1+1, смеялись вместе с Новогодним шоу Вечерний квартал, наслаждались звездным концертом Ніч суперхітів и смотрели любимые новогодние фильмы. 

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Так, 31 декабря по аудитории 18-54 (Украина) рейтинг канала составил 4.2%, доля - 17.8%, по аудитории 18-54 (50К+) - показатели телесмотрения составили 4.5% и 19.8% соответственно.

Праздничный выпуск ТСН с Софийской площади возле главной елки страны, в прямом эфире которого состоялась свадьба освобожденного моряка Андрея Эйдера, стал самой популярной новостной программой дня. По аудитории 18-54 (Украина) рейтинг составил - 6.0%, доля 16.0%, а по аудитории 18-54 (50К+) - рейтинг 6.2%, доля 17.1%.

Рейтинг 1+1 на Новый год
Рейтинг 1+1 на Новый год: Новогодний выпуск ТСН / 1+1

А во время любимого утреннего шоу Сніданок з 1+1 ведущие провели прямой эфир не только со студии, но и с открытой локации в сердце столицы – на Контрактовой площади. Ведущие стали на коньки, а Неля Шовкопляс презентовала музыкальный подарок.

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Традиционно Новогодний Вечерний Квартал от студии Квартал 95 стал самым рейтинговым телевизионным продуктом новогодней ночи. По аудитории 18-54 (Украина) рейтинг программы составил 9.8%, доля - 24.0%; по аудитории 18-54 (50К +) - рейтинг 10.9%, доля 26.2%. В повторе 1 января этот выпуск также продемонстрировал высокие показатели телесмотрения: по аудитории 18-54 (Украина) рейтинг программы составил 4.9%, доля - 14.1%; по аудитории 18-54 (50К +) - рейтинг 5.4%, доля 18.0%. Таким образом, суммарный накопительный охват новогоднего выпуска Вечернего квартала за два дня показа составил 12,4 млн зрителей (по аудитории 4+ (Украина)).

Рейтинг 1+1 на Новый год
Рейтинг 1+1 на Новый год 2020: исполнение Гимна Украины / 1+1

Ежегодное новогоднее обращение Президента Украины в полночь на 1+1 посмотрели 5 миллионов зрителей (по аудитории 4+ (Украина)). А после этого в эфире прозвучал гимн Украины в исполнении звезд телеканала 1+1" Главную песню страны в унисон трогательно исполнили ведущие и участники любимых и популярных проектов канала, которые в течение 2019 года каждый день были с украинцами, в частности - вокальных шоу Голос країни и Голос. Діти, юмористических проектов Вечерний Квартал и Женский Квартал, шоу Танці з зірками, программ Світ навиворіт, Гроші, ТСН и Сніданок з 1+1.

В первый день нового года 1+1 продолжил удерживать лидерские позиции телесмотрения. По аудитории 18-54 (Украина) рейтинг телеканала 1 января составил 3.0%, доля - 12.9%, по аудитории 18-54 (50К +), показатели телесмотрения составили 3.1% и 14.6% соответственно.

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Долгожданная телеверсия концерта Ніч суперхітів 1 января стала самой лучшей программой дня. По аудитории 18-54 (50К+) рейтинг концерта составил 6.1%, а доля - 17.0%. На сцене Дворца Украины на шоу Ніч суперхітів топовые украинские звезды исполнили свои самые яркие хиты 2019 года. Оля Полякова феерично появилась на сцене, спустившись на огромном дискоболе из-под потолка, Jerry Heil спела в огромном ретротелевизоре, а Олег Винник исполнил хит Натали и одновременно вел прямую трансляцию в Instagram из-за кулис в поисках той самой Натали. Ведущими концерта стали неожиданные тандемы Людмилы Барбир и Руслана Сеничкина, Юрия Горбунова и юмориста Юрия Ткача, а также примы-балерины Екатерины Кухар и шоумена Владимира Остапчука.

Рейтинг 1+1 на Новый год
Рейтинг 1+1 на Новый год 2020: Инфографика / 1+1

Кроме того, 1 января на 1+1 состоялась долгожданная телепремьера второй части украинской комедии Свингеры, которая также продемонстрировала высокие рейтинги. По аудитории 18-54 (Украина) рейтинг фильма составил 3.7%, доля - 13.2%; по аудитории 18-54 (50К+) - рейтинг 3.6%, доля 13.1%.

Напомним, что особенным сюрпризом для зрителей в новогоднюю ночь стала новость о том, что певица NK (Настя Каменских) будет тренером юбилейного сезона вокального шоу Голос країни – 10. Артистка присоединится к своему супругу - шоумену и продюсеру ПТП (Алексею Потапенко) - в двойном кресле они будут бороться за победу в главной вокальной битве эпохи. 

В период новогодних праздников зрителей 1+1 ждет несколько ярких премьер. В частности, 7 января в 21.50 1+1 покажет телеверсию концерта Різдвяна історія з Тіною Кароль, на котором украинские звезды споют древние украинские колядки в современной интерпретации. Также на протяжении рождественских праздников 1+1 покажет культовые фильмы Ледниковый период, Парк Юрского периода, Kingsman, Дюплекс и другие.

Юрий Горбунов Голос країни Руслан Сеничкин Настя Каменских Владимир Зеленский Оля Полякова Катерина Осадчая Анна Ризатдинова Вечерний квартал Людмила Барбир Рождественская история с Тиной Кароль Телеканал 1+1 супер хиты Екатерина Кухар Юрий Ткач Свингеры новости шоу бизнеса Владимир Остапчук
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