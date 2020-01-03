  1. Главная
  3. Stars

Сгонять жир: Тодоренко и Топалов показали как пашут в спортзале после Нового года

3 января 2020, 13:37

Звездныу супруги, Влад Топалов и Регина Тодоренко отправились после новогодних застолий в спортзал.

Тодоренко, Топалов
Влад Топалов и Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko/

Звездное семейство в составе певицы/телеведущей Регины Тодоренко и Влад Топалов поделилось с фанатами записью своих постновогодних занятий в спортзале. 

Супруги - по всему видать - решили как можно скорее избавляться от лишних калорий, полученных во время праздничного объедалова.

Кроме того, Тодоренко показала часть тренировки Топалова, во время которой он прыгает с препятствием - эспандерами. 

Тодоренко, Топалов

Напомним, ранее Регина Тодоренко засветила черные трусики в прямом эфире.

спортзал Регина Тодоренко Влад Топалов
Сейчас вы просматриваете новость «Сгонять жир: Тодоренко и Топалов показали как пашут в спортзале после Нового года». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:10
Динамо согласовало сумму аренды своего легионера
15:05
Убийство Сулеймани: Франция, Германия и Великобритания запаниковали
15:00
Колядки на Різдво: різдвяне віншування, тексти, слова Видео
14:59
Варшава обвинила Путина в изоляции Польши: подробности скандала
14:40
Динамо не смогло подписать хорватского нападающего
14:29
"У няшмяша физиономия опухшая": Поклонская расхвалила новогоднее поздравление Зеленского
14:26
"Больше ничего": скандальный Шнуров сравнил Зеленского и Путина Видео
14:07
Реал планирует ограбление французской команды - на примете 3 игрока
13:48
Как обострение в Ираке ударит по ценам на нефть и бензин – прогноз
13:47
"Незаконные решения": в ГБР раскрыли планы по делам Майдана Видео
13:37
Сгонять жир: Тодоренко и Топалов показали как пашут в спортзале после Нового года Видео
13:35
Ювентус оформил первый трансфер в 2020 году
13:27
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сети страсти, любовный промах и торжество кошелька Видео
13:05
Уайлдер - Фьюри: знаменитый тренер сделал прогноз на бой
12:59
"Кинул динамит в пороховой ящик": Байден распек Трампа за убийство Сулеймани
12:57
Повесился на шнурках: в Киеве в лесополосе обнаружили труп мужчины
12:35
СМИ рассказали о связях убитого иранского генерала Сулеймани с Путиным
12:29
Макгрегор - Серроне: UFC опубликовал эффектный проморолик боя Видео
12:28
Куча нарушений: Ирина Венедиктова рассказала о проблемах в ГБР при Трубе
12:06
"Детей обрекаем на худшую пенсию": в "Слуге народа" рассказали о повышении пенсионного возраста
12:00
Украинский футболист переехал в европейский чемпионат
11:43
Что будет с курсом в 2020-м: эксперты дали долгосрочный прогноз
11:39
США "разбомбили" надежду на решение ядерного конфликта: убийство Сулеймани осудили в России
11:37
Дети играли в гестапо: в Польше школьники "станцевали" об Освенциме с "нацистами"
11:30
Президент UFC рассказал, когда Мейвезер может возобновить карьеру
11:19
Трамп толкнул Ближний Восток в пучину хаоса и войны мнение
11:08
Погода на Рождество 2020: синоптик уточнил прогноз Видео
11:06
Американский генерал рассказал, как НАТО стоит бороться против РФ в Черном море
11:02
"Колоссальное событие": Хирн высказался о бое Усик - Джошуа
10:50
Россия остановила поставки нефти в Беларусь: первые подробности Видео
10:45
Кайфовый салат гранатовый браслет, рецепт с говядиной и без свеклы Фото
10:37
WhatsApp прекратил работу на ряде гаджетов: кто остался "за бортом"
10:31
Соперник Шахтера подписал звезду сборной Германии
10:30
"Самый актуальный вопрос": Эстония вступилась за украинский Крым в ООН
10:18
Убийство Сулеймани: Климкин предрек Украине сложные времена из-за конфликта США и Ирана Видео
10:07
"Путин вернул россиянам чувство собственного достоинства" - экс-легионер ЦСКА сделал резкое заявление
09:57
Импичмент Трампа: в США "засветили" документы по задержке военной помощи Украине
09:44
Аналитик рассказал о трагедии Зеленского
09:38
"Святик-чорт, Славко-дурко, пи*добол": "петушиные стишки" Вакарчука подняли на смех в Сети
09:21
Плакать хочется: что ждет украинскую армию в 2020 году мнение
09:07
Транзит газа: эксперт назвал главный плюс газового договора с РФ
08:55
Отношения Украины и Польши потеплели: Дещица назвал причину
08:30
Гороскоп на 3 января всех знаков Зодиака: баталии и потеря головы Видео
08:29
Убийство Сулеймани: в США заговорили о большой войне на Ближнем востоке
08:21
Новый представитель США в Украине сделала важное заявление
08:05
Поезд в огне: под Николаевом прямо на ходу загорелся локомотив пассажирского состава Видео
07:41
В США заявили о ликвидации самого влиятельного иранского генерала Видео
07:11
"Я горячая штучка": Настя с шикарным декольте украсила обложку глянца
07:03
В Киеве провели следственный эксперимент по делу Шеремета: известны подробности
06:52
Чем закончится президентство Зеленского мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять