Сгонять жир: Тодоренко и Топалов показали как пашут в спортзале после Нового года

Влад Топалов и Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko/

Звездное семейство в составе певицы/телеведущей Регины Тодоренко и Влад Топалов поделилось с фанатами записью своих постновогодних занятий в спортзале.

Супруги - по всему видать - решили как можно скорее избавляться от лишних калорий, полученных во время праздничного объедалова.

Кроме того, Тодоренко показала часть тренировки Топалова, во время которой он прыгает с препятствием - эспандерами.

Напомним, ранее Регина Тодоренко засветила черные трусики в прямом эфире.