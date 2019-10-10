"Вырежи": Регина Тодоренко засветила черные трусики популярному ведущему

Регина Тодоренко засветила трусики на шоу / Instagram

Регина Тодоренко снялась в шоу Comment Out, где ей пришлось делать весьма унизительные вещи, или обижать звезд шоубиза.

Однако в эфире она запомнилась тем, что во время финального конкурса случайно показала всем свои трусики.

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Она играла на шоу против Ильи Прусикина, которому в финале нужно было либо позвонить Александру Маслякову-младшему и признаться, что ему нравиться его половой орган, липо написать маме СМС, в которой потребовать вернуть срочно все деньги, которые он ей давал, иначе он обратиться в суд, и у мамы будут проблемы.

Регина Тодоренко, в шутку предложила ему лучше сосать кутикулы женщины перед педикюром.

"Может, лучше оближешь ноги женщины, сделаешь ей педикюр?", - спросила Регина.

"Да без проблем, я могу. Но маме я не могу", - заявил Прусикин.

После этого Регина поржала и закинула ногу на стол, одновременно засветив, все, что было под платьем.

Ведущий Владимир Маркони, Прусикин и Тодоренко дружно посмеялись.

Поклонникам пришлось по душе шоу, и никто не пропустил момент с засветом трусов Регины Тодоренко. Некоторые фанаты даже дали подробны инструкции.

"Серьезно, ты замужем за Топаловым", "Я так и думала, что Илья Регине телефон отдаст", "41:17 Регина Тодоренко "взгляд между ног"", "41:21 Регина говорит:"вырежи"", "41:16 - мотать покадрово если что на кнопки "б" и "ю" назад и вперед соответственно", "благодарствую, мил человек", "Ах, ты мелкий извращенец", "И после этого шоу Ильич вернулся домой с клаустрофобией", "Их ох*евшие лица - это просто лучшее", "Кто спалил черненькие трусики Регины ?))))лайк", "Такое дебильные шоу! Ставлю лайк) Отдельное спасибо за засвет Регины(подроченно)", "41:18 монтажёрам двойку поставить за ракурс Регины. вы просто фу в хорошем смысле этого слова", - пишут в комментариях.

Comment Out 13 Илья Прусикин и Регина Тодоренко смотреть онлайн выпуск 9-10-2019:

В прошлый раз впросак попала Оля Бузова, который пришлось то получать тапком по спине в костюме таракана, то получать натертую морковку прямо в рот стоя на коленях перед ним.