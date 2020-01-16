Слава Каминская показала нового мужчину и взорвала сеть

Слава Каминская / Instagram

Слава Каминская опубликовала достаточно трогательное фото с певцом Артемом Ивановым, который также находится в разводе, и вызвала бурные обсуждения в сети.

Слава Каминская в Instagram показала нежное фото с Артемом Ивановым и намекнула на отношения.

"Скандалы, интриги, расследования, Артем Иванов. Или ЖЖЖ - Женский Журнал Желчь", - пишет Слава Каминская

На фото они с Артемом Ивановым позируют на пляже, и мужчина обнимает ее сзади, нежно прижимается к ней, а Слава Каминская довольно улыбается.

Слава Каминская / Instagram

В комментариях под фото начлся настоящий скандал вперемешку с шуточками.

"Я думал с тобой Леся Никитюк", - написал в комментариях сам Артем.

"Я тоже до последнего так думала", - ответила ему Слава Каминская.

"Не желчь, а жаба", "Очень красивая пара могла бы быть!", "Куда дели Вишнякова?)))", "Уже и сфоткаться нельзя.", "Ой, да всем плевать", "Ви ж провокуєте? Навіщо виставляти такі фото? А потім яро висловлювати те, що людям треба тільки плітки. Це ж просто смішно.", - пишут в комментариях.

Ранее Слава Каминская показала откровенное фото на отдыхе на Бали.