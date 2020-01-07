"Сказочноебали, ох*еть": Слава Каминская в бикини показала провокационное фото

Слава Каминская / Instagram

Слава Каминская озадачила поклонников новым пляжным фото из Бали.

Солистка НеАнгелов Слава Каминская решила насмешить поклонников, и подписала свое пляжное фото знаменитым хэштегом в Instagram.

"Сказочноебали, и штора пригодилась", - пишет Слава Каминская.

На фото Слава позирует в купальнике, завернувшись в полупрозрачную накидку, засветив стройную ножку и частично бюст в купальнике.

Слава Каминская / Instagram

Однако поклонников больше развеселила подпись к фото, которую более 5 лет назад впервые сделала модель блогер, вызвав бурю эмоций. В этот раз она все равно насмешила людей.

"Сказочно *БАЛИ, или сказочное БАЛИ?", "Сколько летели?", "Хештег опасный...я аж сикнул...", "Богиня", "Супер", "Мамчина штора!", "Я прочитала спочатку не правильно", "Я не правильно прочитала хештег ... Бля что у меня в голове). Как бы там ни было хорошего отдыха.))", "балисказочное - так , на мой взгляд красивее звучит", "Главное хештег к фото прочитать правильно, в меру своей распущенности", "Красотка", "Лучше не пиши такой хештег, с первого раза не так прочитала", "Шикарная тетя Слава, секси", "Просто ох.. еть", "Сказочно что?))", - пишут в комментариях.

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