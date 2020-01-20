У Сергея Соловьева кровоизлияние в мозг: все подробности его состояния

Сергей Соловьев / telegram

Актер, известный режиссер и сценарист Сергей Соловьев снова в больнице - он пережил тяжелейшую форму инсульта - ишемический.

Врачи раскрыли подробности состояния Сергея СОловьева изданию Mash.

По словам специалистов, Сергей Соловьев находится в крайне тяжелом состоянии.

На утро 20 января Сергей Соловьев все еще находился в реанимации с тяжелой лихорадкой.

"Соловьев дезориентирован в пространстве. Состояние осложняется диабетом и слабым сердцем, ноги покрыты некротическими ранами (большая отечность)", - говорится в сообщении.

Ранее Соловьев перенес непростую операцию на сердце из-за инфаркта.

К слову, ишемический инсульт был у Эмилии Кларк - это тяжелейшая форма инсульта с обильным кровоизлиянием в мозг. Вероятность полного восстановления после него маловероятно и зависит от состояния здоровья пациента еще до приступа.