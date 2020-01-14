Экстренно прооперирован известный российский режиссер: что случилось

Сергей Соловьев - Фото dp.ru

Народный артист России, известный режиссер и сценарист Сергей Соловьев попал в больницу - ему сделали экстренную операцию.

Сначала Соловьев пожаловался на сильную боль в левой ноге, сообщает Telegram-канал Mash. Когда его привезли в больницу, то диагностировали инфильтрат нижних конечностей. Это скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы.

Сергей Соловьев поставил более 20 кинокартин, в том числе Чужая Белая и Рябой, трилогию АССА, фильмы Три сестры, Нежный возраст, О любви, 2-Асса-2, Анна Каренина и другие.

Напомним, 13 января стало известно, что в городе Детройт (штат Мичиган, США) скончался на 81-м году жизни известный советский кинорежиссер Константин Бромберг.

26 декабря 2019 года в Москве умерла легендарный режиссер и художественный руководитель театра Современник Галина Волчек.