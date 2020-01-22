У Заворотнюк отреагировали на слухи об ее исчезновении

Анастасия Заворотнюк / Телеграм

Представителей Заворотнюк после длительного молчания попросили прокомментировать ее состояние и местоположение.

Концертный директор звезды Стас Христов отказался комментировать слухи во время общения с изданием ФАН.

"Нет, я это не комментирую и вообще не в курсе, извините", — сказал он.

Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова традиционно бросила трубку, узнав, что у нее пытаются спросить.

Ранее появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует рак мозга.

После этого всплыл факт, что Заворотнюк пропала из больницы, где проходила лечение.