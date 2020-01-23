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LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder - новый тренд захватил сеть

23 января 2020, 21:24

В сети набирает популярность новый флешбом, который теперь называют LinkedIn Facebook Instagram Tinder. Что значит LinkedIn Facebook Instagram Tinder, и кто уже принял участие - читай на Главреде.

Селфи
LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder - что это / Comments.UA

В сеоцсетях в тренды выбился новый флэшмоб - публикация коллажа с аватарами с 4 социальных сетей - Linkedin, Facebook, Instagram, Tinder. Это настолько впечатлило людей со всего мира, что только за день начали публиковать не только фото людей, но и даже животных.

Первой 22 января фото Linkedin, Facebook, Instagram, Tinder опубликовала американская кантри-певица Долли Партон с подписью "Получите женщину, которая может все это".

Не стоит упоминать, что на протяжении короткого времени мода захватила всю сеть.

Свои Linkedin, Facebook, Instagram, Tinder фото уже опубликовали актер Марк Руффалло, комик Конан О’Брайен, актриса Эллен Дедженерес, Кайл МакЛахлан, Джон Дево, Бэтти Уайт и другие.

Пока что будет дальше неизвестно, но вы можете зайти в соцсети и полюбоваться подборками фото. К слову, они сущестенно облегчают работу спецслужб и мошенников.

Instagram Facebook LinkedIn новости шоу бизнеса Tinder
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