Отек мозга и травма позвоничника: Мисс-Москва призналась в тяжелом заболевании

Российская модель Оксана Воеводина после того, как стала Мисс-Москва 2015 уже вышла замуж и родила сына. Но только теперь Оксана Воеводина призналась, что сильно страдает от травм.
Российская модель, которая уехала жить к мужу-миллионеру призналась, что страдает от тяжелейших травм.
Роды чуть не убили Мисс-Москва 2015 Оксану Воеводину, и спровоцировали у нее множественные травмы.
Роды сына сказались на модели не лучшим образом. Эпидуральная анестезия, такая модная в последнее время стала причиной ухудшения здоровья молодой матери.
Мисс Москва страдает сколиозом, к которому добавились острые приступы боли в спине и головкружения. ВО время родов она получила отек головного мозга, протрузию и тры грижи.
Девушка до сих пор не оправилась, а врачи советуют плавать.
"Во время схваток ко мне зашел анестезиолог, а в тот момент мне было так плохо, что уже темнело в глазах от боли. Я сквозь туман вспоминаю, что врач перед уколом возмутилась, что у меня сколиоз, и сказала, что, если я дернусь, то она может промахнуться и не попасть в правильное место в позвоночнике", - пояснила Воеводина.
Врач промахнулась. Последствия не заставили себя ждать: у красотки отнялись ноги. Врачи поставили неутешительный диагноз: "Три грыжи, протрузия и отек костного мозга"
Воеводина призналась, что проходила и продолжает лечение, но до конца ничего не помогает.
"Я посетила около 10 врачей: нейрохирурги, ортопеды, остеопаты, врачи-мануалы ... мой отец сказал, что остеопатия поможет мне. Но ничего не сработало. До сих пор я периодически дрожу от острых приступов боли, и из-за этого мои спортивные занятия прекратились. Специалисты удивляются и продолжают повторять: нужно потягиваться и плавать ... есть здесь кто-нибудь, у кого была такая же проблема с позвоночником? Сколько времени это займет, чтобы восстановиться?", - вопрошает она у своих подписчиц.
Напомним, в России тем временем обсуждают исчезновение больной раком Анастасии Заворотнюк. В больнице сказали, что не видели и не слышали ее в своей палате уже давно.
После этого представители Заворотнюк отреагировали на распространяемые слухи.