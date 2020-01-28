Звезду Интернов Илью Глинникова обокрали

Илью Глинникова обокрали / скриншот

Глеб из Интернов Илья Глинников потерял самое дорогое в центре Москвы.

Илья Глинников расстался со своим iPhone 11Pro Max, пишет Mash.

Актер из Интернов, участник Холостяка Илья Глинников расстался со своим iPhone 11Pro Max, когда шел мимо Новослободского парка на Сущевском Валу в Москве.

"Почувствовал резкий толчок в спину — неизвестный выхватил его дорогущую трубку и рванул к метро", - пишет издание.

При этом, Илья даже приметы вора запомнил: среднего роста, худенький, в куртке коричневого цвета и спортивных штанах.

Полиция уже начала поиски яблочного телефона.

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