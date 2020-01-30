Сергей Соловьев пережил инсульт: что случилось с режиссером

Сергей Соловьев / Фото dp.ru

В России режиссер Сергей Соловьев был срочно госпитализирован в больницу после того, как его обнаружили с инсультом.

По приезду в больницу Сергею Соловьеву диагностировали ишемический инсульт. в результате Соловьева начали лечить, но он в тяжелом состоянии.

Режиссёр Сергей Соловьёв попал в больницу после того, как приставы арестовали его счета из-за долга в 36 миллионов рублей. пишет издание Mash со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Соловьев задумал новый проект в 2009 году, и получил финансирование от Минкульта - в 25,5 миллионов роублей, но съемки не начались. Режиссер Асса ждал, когда выздоровеет один из главных актёров — Пьер Ришар. Всё затянулось, а в жизни режиссёра началась чёрная полоса.

В это время тяжело заболел сын Соловьева — актер Дмитрий Соловьев. Спасти его не удалось, и в феврале 2018-го он скончался.

Ну, а на фоне всего этого, Минкульт неожиданно решил вернуть свои деньги, плюс дополнительно деньги за просрочку (9 млн) и дополнить всё штрафом (ещё 1 миллион). Из-за этого, а также нестачи суммы, личный счёт и активы компании Соловьева Линии кино заблокировали.

После всех этих событий режиссер попал в больницу с инсультом.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте отменила концерты из-за серьезной травмы.