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"Человек-гавно года": Остапчука загнобили за попытку оправдаться после интервью его жени

31 января 2020, 11:51

Владимир Остапчук небрежно отозвался о бывшей жене после того, как она дала душераздирающее интервью о том, как он в течении 3 лет ей открыто изменял.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук / 1+1

Ведущий Владимир Остапчук высказался об интервью своей бывшей жены Елены Войтенко, которая рассказал об его изменах, которые привели к краху брака.

Владимир Остапчук написал отдельный пост в Instagram.

"Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она еще не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг", - пишет Владимир.

Владимир Отсапчук
Владимир Отсапчук  / Instagram

Остапчук в небрежном тоне высказался о жене и постарался смягчить ее интервью.

"Я это понимаю. Но как и прежде могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас и жизнь в разных странах, но самое главное - наших прекрасных детей.⠀И я бы дальше сохранял хладнокровие, но поставлен в условия, когда вынужден дать ответ. Ведь все подумают, что я отмалчиваюсь.⠀Нет, искренне сожалею о том, что миллионы людей впутаны в непростые отношения 2 людей, смакуют, перебирают косточки и потирают руки все хейтеры.⠀Но прошу не делать поспешных выводов о причине развода, деталях, деньгах и слухах. ⠀На все вопросы я отвечу эксклюзивно у "Світському житті" в эту субботу на 1+1.Спасибо. А теперь милости прошу всех оставлять гнев и хейт в комментариях", - добавил Владимир.

В ответ на такую речь Остапчуку посыпались гневные комментарии не только от подписчиков, но и от коллег-звезд, и в особенности с Танцев.

"И тут решил распиарить себя!!!! Ну ты и шоумен конечно!!! Да ты Вова Человек-гавно года, а не шоумен года!!!! Есть есть такой приз - забери его себе", - написала Илона Гвоздева.

"Я тоже была фанатом Владимира,но після кави с перцем,я изменила своё мнение о нем,девушка не играла,и говорила искрине,если это не пиар,то Вова оказался очередным говнюком,и все правильно ,правила бумеранга никто не отменял", "Зазвездился и пошел по наклонной", "не по наклонной а по бабам и мужикам ((", "Володя, це ваше приватне. Ви нікому нічого не повинні пояснювать.", "А кому вообще он нравится? Я постоянно смотрю "Зірковий шлях" и после интервью екс-жены уж очень захотелось зайти к нему на страницу и посмотреть... Мда... Егоист, самовлюблённый, нереализованный мужичОк", - пишут в комментариях Остапчуку.

Интервью Елены Войтенко появилось в программе Зірковий Шлях, где она распекла мужа на чем свет стоит. И началось все после Евровидения 2017.

"Это огромный скачок в популярность, причем в международную популярность. Когда внимание со всех сторон, и не только от женщин но и от мужчин. Наконец я такой классный, все увидели. Ага, женщины, нет, эта уже не нужна, и эта уже не нужна. Новая, старая - ни одна не нужна. Мне никто не нужен, потому что я крутой", - заявила экс-жена.

По ее словам, Владимир тогда и начал изменять, а вскоре заявил, что уходит к другой женщине. Женщина даже намекнула на характер отношений Остапчука с мужчинами.

"Он тогда сказал мне: "нет я хочу изменить свою жизнь кардинально, уйти к другому человеку. Но потом прошло буквально две недели и ему расхотелось, потому что уже этого тоже не хочется. И это не хочу и это не хочу. А здесь и Мухаммед пишет, то может я Мухаммеда хочу? Ну, то есть вот в таком формате. И в какой-то момент, наверное, все-таки понял, что хочу семью. И на этом этапе я сказала: "Ок, такое может быть, я такое допускаю, что человек может ошибаться, делать ошибки", - сказала Елена.

Елена родила Остапчуку сына Эвана, в надежде, что его увлечения пройдут, и он будет с семьей,но ничего не вышло, а ситуация только усугубилась, и она уже начала находить в его телефоне "результаты общения" с другими женщинами.

Сейчас у Владимира Остапчука появилась постоянная фаворитка.

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