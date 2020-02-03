Владимир Остапчук признался в своей ориентации

Владимир Остапчук / Instagram

Телеведущий Владимир Остапчук дал развернутое интервью на 1+1 Кате Осадчей, в котором ответил на обвинения в изменах, нетрадиционной ориентации и разводе.

Владимир Остапчук признался, что он не гей, и назвал сумму алиментов и помощи, которую он выплатил бывшей жене после развода в новом выпуске Світського життя.

Катя Осадчая напрямую спросила у Владимира Остапчука об его ориентации.

"Сейчас я позволю себе даже улыбнуться, потому что дальше о какой аргументации мы можем говорить, если моя бывшая жена прямо говорит, что я гей. Нет, я не гей. У меня никогда не было отношений с мужчиной и никогда не будет отношений с мужчиной", - сказал он в ответ.

Кроме того, Остапчук сказал, что с 1 сентября по 1 февраля он выплатил 225 тысяч гривен. Он платит алименты, оплачивает детям школу, поездки и дополнительные траты. Когда Катя Осадча спросила о долгах, о которых объявила Елена, то Владимир отметил, что он деньги исправно платит, а куда их тратит Елена - уже ее дело.

Світське життя - интервью с Владимиром Остапчуком смотреть онлайн:

Ранее бывшая жена Владимира Остапчука Елена заявила, что он ей изменял с 2017 года, и в том числе с мужчинами, а потом ушел, и оставил без денег на существование.