Фото пьяной Виктории Бэкхэм стали вирусными в сети

Виктория Бекхэм / Reuters

Звезды традиционно налегали на алкоголь на афтепати BAFTA 2020, и разъезжались домой в разной степени опьянения. Поэтому папарацции чутко ждали их у выхода, рядом с парковкой.

Виктория Бекхэм и Шарлих Терон яано забыли об опасности, и попали в кадр к стервятникам. Но если Шарлиз успела прикрыться в машине, то Виктория замешкалась, и стала "гвоздем" вечеринки.

Папарацци подловили Викторию Бекхэм подвыпившей по дороге к авто. Если на пути она еще держалась, то в авто мимика прорвалсь, и Счастливая жена Дэвида Бекхэма порадовала парочкой гримас.

Не удивительно, что фото скорее слили в сеть.

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Виктория Бекхэм / CH-Images

Виктория Бекхэм / CH-Images

Виктория Бекхэм / CH-Images

Виктория Бекхэм / CH-Images

Но, пока что так и не понять - Виктория неудачно сгримасничала, или действительно уезжала с вечеринки настолько подвыпившей.

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