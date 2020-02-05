Дмитрий Тарасов стал отцом второй раз - Анастасия Костенко родила

Российский футболист Дмитрий Тарасов стал отцом второй раз, его вторая жена Анастасия Костенко родила ему второго ребенка.
Дмитрий Тарасов стал счастливым родителем двоих девочек - Анастасия Костенко снова родила ему девочку.
У Анастасии Костенко сбылась мечта - ее дочки-погодки, так как Мила родилась 10 июля 2018.
Как назвали родители свою вторую дочь - не разглашается, зато известно, что ребенок весит 3320 грамм и ростом 52 см. Ясно лишь одно: роды прошли в штатном режиме, Настя и ее малышка чувствуют себя хорошо.
Если первый раз Тарасов присутствовал на родах, тов этот раз у него игра.
"Спасибо тебе, моя любовь", - написал тем не менее, ошалевший отец.
Напомним, что у Дмитрия Тарасова есть еще одна дочь от предыдущего брака.
Напомним, что в понедельник снова родила Милла Йововвич.