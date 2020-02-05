Дмитрий Тарасов стал отцом второй раз - Анастасия Костенко родила

Дмитрий Тарасов / Instagram

Дмитрий Тарасов стал счастливым родителем двоих девочек - Анастасия Костенко снова родила ему девочку.

У Анастасии Костенко сбылась мечта - ее дочки-погодки, так как Мила родилась 10 июля 2018.

Как назвали родители свою вторую дочь - не разглашается, зато известно, что ребенок весит 3320 грамм и ростом 52 см. Ясно лишь одно: роды прошли в штатном режиме, Настя и ее малышка чувствуют себя хорошо.

Если первый раз Тарасов присутствовал на родах, тов этот раз у него игра.

"Спасибо тебе, моя любовь", - написал тем не менее, ошалевший отец.

Дмитрий Тарасов / Instagram

Дмитрий Тарасов / Instagram

Дмитрий Тарасов / Instagram

Напомним, что у Дмитрия Тарасова есть еще одна дочь от предыдущего брака.

Напомним, что в понедельник снова родила Милла Йововвич.