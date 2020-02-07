Настя Каменских споет на день рождение Caribbean Club

Настя Каменских / Instagram

Судья Х-Фактора и Голоса Країні Настя Каменмких, которая выступает под псевдонимом NK, споет на вечеринке, которую организовывает киевский клуб Caribbean Club Concert-Hall 21 февраля/

Caribbean Club пригласил Настю Каменских на свое 22-летие. Для гостей концерта приготовили не только выступление супер-звезды NK, но и зажигательную вечеринку с кавер-бэндом Lincoln и шоу виртуозных танцовщиц NC-17 Showballet.

Уже 22 года Caribbean Club дарит незабываемые яркие впечатления и лучшие события, и только осенью 2019 предложил киевлянам новое шоу - Варьете рояль, которое каждую неделю собирает аншлаги.

Топовые артисты, шумные вечеринки, знаменитые звезды и собственно варьете-шоу - культовый клуб не может остановиться в борьбе за первое место в Киеве.

В 2020 году на свой день рождения Caribbean Club удалось договориться о выступлении NK – покорительницы Европы и Латинской Америки, чьи песни не покидают международных чартов типа Billboard, Music Choice, HTV, MTV. А сама певица сияет на билбордах в сердце Нью-Йорка и записывает треки с мировыми звёздами.

21-го февраля NK представит зажигательную программу из главных хитов и новых популярных песен. Caribbean Club обещает, такие хиты, как Попа как у Ким, Elefante, #этомояночь, Обіцяю, Дай мне, Peligroso и другие.

Ведущий Caribbean Club Birthday - Сержио Куницын.

NK - Elefante смотреть онлайн клип:

Вечеринка пройдет при поддержке ТМ Marengo и радио-партнера Радіо NRJ.