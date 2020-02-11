Одруження наосліп 6 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 11-02-2020

Одруження Наосліп 6 сезон 3 выпуск смотреть онлайн / 1+1

Новый 3 выпуск 6 сезона Одруження наосліп 2020 вышел 11 февраля в 22:45. Новые ведущие - Даниэль Салем и Виктория Кириченко постараются помочь новой паре - матери-одиночке с 3 детьми и бизнесмен, с которым у нее разница в возрасте 11 лет.

Что показали в 3 выпуске Одруження Наосліп 2020, и как сложатся отношения новобрачных с очень тяжелыми характерами - можете читать и смотреть онлайн на Главреде.

В одруження наосліп пришла Инна, учительница младших классов, 42-летняя мать 3-х детей, которая снова хочет быть счастливой в отношениях. Она была замужем в течение 17 лет, однако бросила мужа после его измены. Женщина ищет надежного, верного мужчину, который был бы опорой в семье.

В ответ на запросы Инны, эксперты программы психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем решили, что ей подойдет 31-летний Вадим.

Вадим - бизнесмен, который занимается недвижимостью, и ищет женщину постарше. Три года Вадим был в отношениях, у него есть сын, однако из-за ревности семья не сложилась.Читайте такжеОдруження наосліп 6 сезон 2 выпуск смотреть онлайн 04-02-2020

У героев программы разница в возрасте - 11 лет, и психолог проекта Ирина Кириченко рассказала, играет ли это большую роль в отношениях - ранее в Китае даже вывели формулу для идеального возраста в браке.

"Существует так называемая "китайская формула" расчета идеального возраста для брака. Возраст мужчины делится пополам и прибавляется 8, получается идеальный возраст будущей жены. Например, мужчине 36, следовательно, 36: 2 + 8 = 26. Из этого следует, что чем старше мужчина, тем большая разница в возрасте супругов необходима для гармоничных отношений. В теории может и так, но на практике это довольно сомнительный подход, так как возраст, это всего лишь один аспект, который отражается на качестве отношений", - заявила Ирина.

Одруження Наосліп 6 сезон 3 выпуск - участники / 1+1

По словам психолога, гораздо важнее психологическая зрелость партнеров.

"В современном мире такое разнообразие союзов, неважно кто намного старше - женщина или мужчина. Этим уже никого не удивишь. Все мы знаем примеры, когда мужчина в свои 45 лет очень инфантильный и не готов не то, что нести ответственность за семью и детей, а за собой ухаживает трудом. В то время, как 20-летний парень может быть прекрасным отцом и примером для подражания. Возраст не имеет значения, он остается просто цифрой, когда партнеры разделяют ценности друг друга, у них есть общие цели, интересы, доверие, понимание и любовь. Разница в возрасте не влияет, если партнеры сознательно делают выбор быть вместе, потому что им хорошо в именно этих отношениях, а не потому, что этот партнер "должен" сделать их счастливыми и решить все проблемы", - говорит Кириченко.

Одруження наосліп 2020 3 выпуск на 1+1 смотреть онлайн 11-02-2020:

Все выпуски нового 6 сезона Одруження наосліп выходят на 1+1 в 22:45 на 1+1 каждый вторник. Смотреть онлайн Одруження Наосліп можно на сайте Главред.