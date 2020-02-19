Пугачеву обвиняют в измене Максиму Галкину

Алла Пугачева / woman.ru

Аллу Пугачеву обвиняют в том, что она изменила Максиму Галкину. Телеграм канал Не Малахов опубликовал фото, на котором намекает, что сын Гарри не его.

Издание пишет, что в 2006 году, когда Пугачева уже жила с Галкиным, она ездила на гастроли с юным исполнителем и выпускником Фабрики звезд-5, которой руководила, Майком Мироненко. Вместе с парнем примадонна отправилась в Большой гастрольный тур по России и странам СНГ.

Кроме того, они указывают, что в том же году Пугачева и Мироненко вместе появились на Славянском базаре в Витебске, где многие заподозрили между ними роман.

"Пугачева выступала в Белоруссии каждые шесть лет – в 1994-м, 2000-м, 2006-м. И всякий раз приезжала с разными артистами – с Филиппом Киркоровым, Максимом Галкиным, а потом с Мироненко...", – пишет портал.

Кроме того, Telegram-канал отмечает внешнее сходство между Мироненко и 6-летним Гарри.

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