Умер Pop Smoke: причины смерти, биография и музыка

Pop Smoke / Instagram

Музыкант Pop Smoke умер в своем доме в Лос-Анджелесе на Беверли-Хиллз, когда к нему забрались взломщики, которые пытались совершить ограбление.

Pop Smoke умер от ран после стрельбы во время попытки ограбления, и его убийцы скрылись с места преступления, пишет TMZ.

По информации издания, около 4-30 утра в дом к нему вломились, и застали рэпера врасплох. Очевидцы видели, как из дома выбегали двое неизвестных.

Также найдены последние снимки Pop Smoke, которые он выложил на личной странице в Instagram. Исполнитель показал, как отдыхает в собственном доме. Примечательно, что музыкант также указал геолокацию, что могла стать наводкой для грабителей.