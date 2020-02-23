Скандал на Нацотборе на Евровидение: группа TVORCHI обвинила в отключении звука

Группа TVORCHI заявила о проблемах со звуком / Фото: Instagram/tvorchi_official

Финалисты Нацотбора на конкурс Евровидение 2020 группа TVORCHI утверждает, что во время их выступления в финале 22 февраля произошли внезапные технические неполадки.

"Сегодня мы пели без музыки. В буквальном смысле - в наушнике Джефри не слышал музыки вообще", - написали музыканты в Instagram.

Участники финала заявили, что подошли к звукорежиссеру и поинтересовались, в чем причина.

"За сценой нам сказали: лучше никому об этом не говорите", - написали они.

Музыканты попросили прощения у своих поклонников, поскольку не смогли показать хороший результат.

Поклонники поддержали своих фаворитов в комментариях.

"Как это никому не говорить!? Говорить! Еще как! Хотят с себя снять ответственность?", "Вы крутые, голосовала за вас. Это просто слив", "Супер! У вас все впереди! Вы и так достойно выступили", "Вы офигенные, не надо извинений", "Я в шоке! Ребята! Вы умнички! Вы лучшие!!! И победа была приписана Вам! Но Вас слили .... очень жаль. Надеялась на честный отбор. Но оказалось как всегда", - написала интернет-публика.

Вокалист коллектива Джеффри обратился к поклонникам на английском языке и сообщил, что звук ему отключили преднамеренно, после чего музыкантов просто высмеяли.

"Для тех, кто интересуется, что произошло… Вкратце, звукоинженеры отключили музыку в моих наушниках.. Полностью! И они смеялись над нами! Какой позор! Я люблю тебя, Украина! Но Евровидение, позор, что это произошло", — написал музыкант.

Напомним, на конкурс Евровидение от Украины поедет Go-A. Они выступили с песней Соловей и набрали больше всего голосов зрителей и судей.