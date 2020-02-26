Мир наизнанку 2020 5 выпуск смотреть онлайн 26-02-2020 / 1+1

Новый 5 выпуск 11 сезона Мира Наизнанку вышел в среду в 22:45 на 1+1. В 5 выпуске Мира Наизнанку 2020 Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев приняли участие в самых веселых зимних развлечениях .

Чем Дмитрий Комаров шокировал в 5 выпуске Мир Наизнанку 11 сезон - смотри и читай в нашем материале.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как китайцы создают скульптуры невероятного масштаба на Харбинском ледовом фестивале. Дим Комаров также исполнит самую заветную мечту ледорубов.

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Программа 26 февраля логически продолжает историю северного китайского города Харбин, где ежегодно проходит самый масштабный в мире ледовый фестиваль. Там не только очень красиво, но и очень холодно. Дима и Александр продолжают просвещать украинцев по поводу необычной культуры Китая

В этот раз Дмитрий Комаров присоединился к команде ледорубов и испытал на себе все сложности их профессии: на 25-градусном морозе, ведущий вручную прямо из реки добывал 500-килограммовые глыбы льда для постройки сказочного городка. Необходимо сказать, что при этом, Дима действительно рисковал жизнью, и чуть не провалился под лед - его вовремя успели вытащить.

В продолжение харбинских приключений команда Мира наизнанку из берега холодной реки переместится на стройку. И покажет зрителю, как изо льда и воды китайцы умудряются буквально за 4 дня возвести фантастический ледяной мегаполис. Гигантские ледяные скульптуры этого города неоднократно вносились в Книгу рекордов Гиннесса.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев попадут на стройплощадку за неделю до официального открытия фестиваля. Площадь Ледяного города - 600 тысяч квадратных метров, а для строительства всех экспозиций из реки сюда доставляют 180 тысяч тонн льда. Над созданием города фактически круглосуточно трудятся около 10 тысяч работников.

Мир наизнанку 11 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 26-02-2020 / 1+1

"Тот человек, который хоть раз в жизни делал ремонт, знает, что ремонт - это навсегда. А тут ты видишь, казалось бы, еще ничего не готово - какие-то леса, подъемные краны… а через 4 дня здесь будет настоящий Ледяной город. Читайте такжеМир Наизнанку 11 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 12-02-2020Китайцы славятся своими скоростями. Например, они умудрились разобрать старый и полностью построить новый мост в Пекине всего за 43 часа. Это настоящая магия! И таких примеров феноменальных, и, казалось бы, нереалистично быстрых строек много. Кажется, эти люди умеют быстро строить из чего угодно - будь то хоть бетон или кирпичи, хоть лед и вода", - удивится Дмитрий Комаров.

Украинцы показали, как с помощью примитивных инструментов создаются ледяные шедевры.Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев заберутся на центральную скульптуру харбинского зимнего городка - впечатляющее сооружение нереальных размеров и формы. А также ведущий получит уникальную возможность самому прикоснуться к масштабной стройке и создать свою скульптуру для ледяной экспозиции - при помощи нехитрых манипуляций.

Кроме того, украинская команда исполнит мечту главных героев этого праздника - смелых ледорубов, которые по 14 часов в день руками достают из реки глыбы льда для стройки. Как исполнится их заветная мечта - впервые в жизни попасть на ледовый фестиваль, какие эмоции от увиденного ждут ледорубов, и почему вместе с ними Дмитрий Комаров вернется в детство

Мир Наизнанку 11 сезон 5 выпуск Китай смотреть онлайн 26-02-2020:

Напомним, Мир Наизнанку выходит еженедельно в среду в 22:45 на 1+1. Также смотреть онлайн Мир Наизнанку 2020 можно будет на сайте Главред.