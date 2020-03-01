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Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 01-03-2020: слепые прослушивания

1 марта 2020, 20:00

Юбилейный 10 сезон Голос Країни 2020 уже можно смотреть онлайн. Что было в седьмом выпуске 01-03-2020 и кого выбрали судьи себе в команды - читайте на Главреде.

Голос Країни 10 сезон 7 выпуск 01-03-2020: смотреть онлайн
Голос Країни 10 сезон 7 выпуск 01-03-2020: смотреть онлайн / 1+1

Новый 10 сезона Голоса Країни можно смотреть онлайн. Седьмой выпуск вышел в 21:00 3 марта. В седьмом выпуске на слепые прослушивания придет легендарный участник прошлого сезона. победитель онлайн-отбора, и девушка, которая до этого 9 раз слышала отказ на отборе Голоса.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Что было в седьмом выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.

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Потап с Настей и Дима Монатик набрали себе по 16 участников еще до 6 выпуска слепых прослушиваний, а вот у Дана Балана осталось пять свободных мест в команде, когда у Тины Кароль всего два места. Пока ни один тренер не воспользовался возможностью добавить экстра-участника в свою команду, хоть Настя и Потап уже были готовы делать это ранее.

На сцену выйдет 24-летний волонтер корпуса мира из Нью-Йорка - Джамал Марселино, который мечтает попасть к Потапу и NK с песней певца Ed Sheeran.

На шоу придет победитель онлайн-конкурса #другийшанс Михаил Фиськович. Он воспользовался принципом, #другийшанс, когда все желающие, кто не смог пройти дальше на этапах слепых прослушиваний в девятом сезоне, или те, кто побоялся выступить на главной музыкальной сцене страны, могли испытать себя в онлайн-отборе. Главный приз - автоматическое участие в слепых прослушиваниях в Голосі країни -10. Михаил Фиськович из Ровно победил MASAZH band и вышел на прослушивания. На кастинге Фиськович споет Пісню про пісню.

Свои силы попробует Татьяна Игнатенко, которая девять лет подряд приходила на кастинг Голосу країни и каждый раз слышала отказ. Теперь она выйдет с хитом Evanescence Bring me to life.

Голос Країни 2020 7 выпуск 01-03-2020: смотреть онлайн
Голос Країни 2020 7 выпуск 01-03-2020: смотреть онлайн / 1+1

"Тогда мне не хватало вокальных данных. Моя жажда попасть в шоу настолько сильная, что несмотря на все неудачи, я не позволила себе сдаться. Я начала работать над собой еще больше, стала сильнее, увереннее в себе. Я разорву эту сцену, чтобы развернуть одно из кресел. Я просто не прощу себе еще одно поражение",  - говорит она.

20-летняя Анна Трубецкая мечтает повторить творческий путь Тины Кароль. Для слепых прослушиваний она выбрала песню Полюс притяжения.

Анастасия Балог споет одну из самых популярных песен слепых прослушиваний в этом сезоне - Billie Eilish Bad guy, которую исполняли тренеры в самом первом выпуске сезона.

"Я поклонница самого харазматичного тренера - Дана Балана. Он меня вдохновляет, потому что очень творческий человек, он - космос. У Дана большая аудитория поклонниц. Каждый раз вся наша фан-группа ждет его после съемок, чтобы сфотографироваться, взять автограф, снять видео. Это моя основная мечта - попасть в команду моего любимого тренера. Я разорву эту сцену, чтобы он услышал меня и развернулся", - заявила она.Читайте такжеГолос Країни 2020: участники и биографии - кто в какой команде

Выйдет на сцену слепых прослушиваний и Роман Сасанчин. Десятилетний Рома пришел на слепые прослушивания Голос Діти семь лет назад, но не прошел. Только за кулисами мама объяснила, что на самом деле он не прошел дальше в шоу. После этого, как и обещал, мальчик пришел на проект снова и стал участником второго сезона проекта Голос Діти. Он смог не только развернуть все красные кресла, но и получить заветный кубок победителя в команде тренера Тины Кароль. Теперь, в 17 лет, он учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств и продолжает заниматься любимым делом - музыкой. Юноша пришел на проект снова с хитом Alessandro Safina Luna tu.

Также зрителей и тренеров ждет эмоциональное выступление 33-летней одесситки Тамары Балюк, которая исполнит хит Lady Gaga Shallow. Она певица и мать двоих детей.

Голос країни 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 01-03-2020:

Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Голос Країни 10 сезон онлайн новости шоу бизнеса канал 1+1 Тина Кароль Потап Настя Каменских Исполнитель Monatik Dan Balan
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