Выступавшая в Крыму Самойлова разразилась причитаниями и назвала Евровидение подставой

Юлия Самойлова / Instagram

Юлия Самойлова, которая в 2015 году выступала в аннексированном Крыму, заявила, что после того, как она не смога поехать в Украину на Евровидение-2017, ее подставили с Евровидением-2018.

Самойлова заявила, что ее предупредили об участии в конкурсе за очень короткий срок до участия, и фактически, подставили. Об этом пишет Starhit со ссылкой на интервью "Слушай, расскажи!".

Самойлова призналась, что после неудачи в 2017, ей пообещали, что на конкурс все-таки отправят, но, в итоге заявили ее на следующий год, пока она проходила реабилитацию после очередной операции.Читайте также"Русский разлом преодолен": Поклонская признала Little Big духовной скрепой "русского мира"

Она была шокирована, что ей объявили об участии за пару месяцев до конкурса. Самойлова сказала, что она успела подобрать песню и провести только одну репетицию до того, как поехала на конкурс.

"Когда я звонила спросить, а когда будет песня, мне отвечали: "Юля, все будет, не переживай". И только в феврале мне представили ту самую композицию", - сказала она.

Интервьюер Дмитрий Вебер спросил, не подставили ли Самойлову таким образом.

"Ну, скорее, просто привыкли работать с более опытными артистами. И тогда это на меня вот так все свалилось. Я не знаю, как подготавливались другие артисты. Может, им хватало одного месяца", — ответила Юлия.

Ранее стало известно, что на Евровидение от России поедет панк-рейв группа Little Big, знаменитая песней Скибиди.