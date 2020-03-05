Юрий Лоза заговорил о пропаганде гомосексуализма в российской музыке

Юрий Лоза / Скриншот

Любитель маленьких плавсреств Юрий Лоза в эфире радиостанции Говорит Москва высказался о современной музыке и как молодые музыканты пропагандируют в своем творчестве несвойственный "русским скрепам" гомосексуализм и насилие.

"Безусловно, музыка оказывает влияние на умы подростков. Музыка с нецензурной лексикой, призывами к насилию, пропагандой гомосексуализма оказывает деструктивное влияние.Музыкальный стиль неважен, могут опошлить всё", - уверяет Лоза.

Автор хита про плот сетует, что молодежь нынче пошла не та, и вместо того, чтобы придумать новое, обирают музыкальные темы товарищей старше.

"Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое. Раньше было поколение создателей — сейчас пришло поколение потребителей. А как можно по-новому перелицевать: добавить мат, добавить секс и скандал", - предупреждает Лоза.

Ранее стало известно, что на Евровидение 2020 от России поедет представитель молодого поколения исполнителей - группа Little Big, члены которой не сдерживали себя в создании клипов, и вполне могут попасть в ряды неугодных почтенного певца.