Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 08-03-2020: вокальные бои

Голос Країни 10 сезон 8 выпуск 08-03-2020: смотреть онлайн / 1+1

Премьера 10 сезона Голоса Країни состоялась на 1+1. Восьмой выпуск Голос Країни 2020 вышел в 21:00 8 марта. Наконец закончились слепые прослушивания, и на шоу вышел первый прямой эфир шоу Голос.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набрали Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

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На вокальных боях участники будут соревноваться за победу на Голосе, исполняя на сцене одну песню дуэтом. По результатам боев в командах тренеров останутся всего 8 участников. Также каждый звездный тренер имеет право на "кражу" - после объявления результатов боя, в течение десяти секунд, он может нажать кнопку и забрать в свою команду того участника, который проиграл.Читайте такжеГолос країни 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 01-03-2020: слепые прослушивания

Кроме того, тренеры сами будут петь на шоу - они исполнят хит Dance Monkey в сочетании с собственными песнями.

Открывать вокальные бои будут участники команды Монатика: современный гуцул из Карпат Сергей Роман и сын священника Андрей Подкалюк. Они будут петь легендарный хит Elton John "Believe".

Сергей Роман видит в дуэли "мужской разговор", а его конкурент - Андрей Подкалюк также серьезно настроен на попадание на шоу

Команда Тины Кароль тоже удивит зрителей - бывший сценарист развлекательных проектов 1+1 Юрий Самовилов и радиоведущий Денис Жупник исполнят хит The Weeknd - The Hills

Оодни из самых ярких участниц сезона - художественный руководитель Анастасия Картвелишвили и боди-позитивистка Мариам Жордания зажгут главную вокальную сцену страны песней своего звездного тренера NK - Elefante

У них необычная ситуация - они успели подружиться на проекте, и на вокальных боях надеются, что не уйдет ни одна из них.

Участники команды Дана Балана вместе со своим тренером подготовят сюрприз для Тины Кароль. Сельской блогер Сергей Клейнис и Роман Сасанчин исполнят песню Тины Кароль Не дощ, только в аранжировке, кторую придумал для них тренер.

Голос Країни 2020 смотреть онлайн 8 выпуск 08-03-2020 / 1+1

Они признались, что стали "амурами" для Тины Кароль, и должны спеть так, чтобы показать эмоции Дана к Тине.:

Сергей Клейнис отметил, что соревноваться с таким сильным вокалистом, как Роман ему трудно, а поэтому придется приложить максимум усилий, чтобы победить соперника.

Несмотря на это, каждый из участников не теряет надежды на победу и высоко оценивает уровень конкуренции на проекте

Кроме того, Тина Кароль поставила в пару сразу двоих артистов с 1+1 - Даниэль Салем и Дарья Петрожицкая споют вместе на вокальных боях, и кому-то из них придется уйти, даже несмотря на то, что они сильно сжружились.

Голос країни 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн видео 08-03-2020:

Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.