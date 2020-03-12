Холостяк 2020 - какую девушку ищет Максим Михайлюк

Украинское шоу Холостяк 2020 началось 6 марта. На первой встрече Максим Михайлюк познакомился с 25 участницами. Но кого ищет Максим - он раскрыл интригу.
Максим Михайлюк в интервью СТБ признался, кого ищет на проекте Холостяк 2020.
Пилот и миллионер Максим Михайлюк намекнул, какую девушку видит рядом.
Оказалось, что Максим не против инициативы девушки, не видит необходимости в контроле, и любит детей.
"В этом ничего плохого нет. Так даже легче", - сказал он, когда речь зашла об инициативности женщин в отношениях
Зато Максим не понимает тотальный контроль половинки: "Миллион раз писать не нужно, но узнать, где ты и как ты – это нормально.Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 06-03-2020: первое знакомство Конечно, не звонить каждые пять минут. Должны быть чувство меры и доверие".
В то де время от откровенно признался, что не терпит в девушках ложь, лицемерие, меркантильность и чрезмерную глупость. Ему не нравятся курящие девушки, и он считает, что пиво - не женский напиток.
"Мне бы хотелось завести своих детей. Но если у девушки есть ребенок, это не будет помехой. Я люблю детей. У меня нет четкого убеждения, например, что возраст моей девушки должен быть от 22 до 28 лет и никак иначе. Главное – какой человек рядом со мной", - признался он о животрепещущих вопросах для участниц проекта.
В конце Михайлюк отметил, то ли в шутку, то ли нет, что конечно же, девушка должна уметь готовить.
Напомним, что все новые выпуски шоу Холостяк 2020 выходят по пятницам в 19-00 на СТБ, Также, смотреть онлайн и читать описание шоу вы можете на Главреде.