"Обосрался, прям на сцене": Little Big отметились новым курьезом

Little Big / Youtube

Солист Little Big Илья Прусикин, отвечая на вопросы шоу Бар в Большом городе, "затравил" историю о том, как их диджей пережил тяжелы времена во время концерта.

"Это было лет пять назад. Играли в клубе, у нашего диджея началась диарея и он обоср*лся... Прям на сцене... За пульт спрыгнул и прям нагадил там. Да, прям насрал там.", - рассказал Прусикин.

К несчастью, он не стал уточнять, как это пережили фанаты группы, и те, кому пришлось все это наблюдать.

Но это еще не все - их прекрасная часть группы, Софья Таюрская, упомянула, как блевала в ведро во время концерта и лежала под капельницей.

"За 15 минут до концерта я лежала под капельницей и все стояли ждали, когда мы уже выйдем на сцену. И после того, как я вышла, я отыграла полконцерта и понимаю, что не допою. Просто убегаю и ору: "Катя, ведро!", - сказала девушка.

При этом мнения группы разошлись - все считают, что она дважды - через год в одно и то же время отравилась устрицами, девушка же все отрицает.

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