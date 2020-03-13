Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 13-03-2020 - первая вечеринка

Холостяк 10 сезон 2 выпуск 13-03-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк во втором выпуске 13 марта продолжает испытывать девушек, и назначает первые свидания.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

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Максим устроит первое свидание на картинге. Он будет кататься с девушкой с завязанными глазами, а она должна раздавать указания, как ему ехать. Очень хитрый ход на взаимопонимание.

Но не все участницы это оценили. Кое-кто заявил, что не любит управлять мужиками, а кто нашел другие причины для недовольства. Каждая из восьми участниц сможет проехаться вместе с Холостяком.

"Мне было очень тяжело. Я не люблю командовать мужиками", - скажет одна из них.Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 06-03-2020: первое знакомство

Кроме того, ведущий проекта Григорий Решетник предложит девушкам погрузиться в мир эмоциональных тонкостей. Каждая участница будет по очереди тянуть бумажку с названием той или иной эмоции и вспоминать случаи в своих отношениях, когда она переживала это ощущение.

"Я люблю такие игры – это возможность узнать лучше других", – честно признается одна из девушек.

Откровенность другой холостячки просто ошеломит! Окажется, что эта девушка столкнулась с рукоприкладством и агрессией со стороны молодого человека.

Еще один неожиданный поворот второго выпуска – смелый поступок Даны. Девушка пишет эротическую поэзию. И обратить внимание Холостяка она вновь решит своим стихом.

"Я надеюсь, что мою открытку Макс не оставит без внимания и ответа", – скажет она

Тем временем Макс позвал на свидание Наташу. Но во время прогулки он даст необычное задание - подготовится к свиданию. Но делать это Макс и Наташа будут порознь. Задача каждого из них – оперативно принимать решения, которые потом отразятся на дальнейшем вечере. Выбор девушки откровенно удивит Холостяка, ведь появится она перед ним не в вечернем наряде, а в крайне необычном образе.

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Холостяк 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн видео 13-03-2020:

Все новые выпуски шоу Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.