Холостяк 10 сезон 2 выпуск - кто ушел

Холостяк 2020 2 выпуск - кто ушел / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк во втором выпуске 13 марта продолжает испытывать девушек, и назначает первые свидания. кроме того, он провел необычное испытание, по результатм которого ушли сразу несколько девушек.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Что было во втором выпуске Холостяк 2020 и кто ушел по решению холостяка - читай на Главреде

Холостяк 10 сезон участницы - Лея

Холостяк 10 сезон кто ушел - Лея / СТБ

Возраст: 27

Знак зодиака: Козерог

Город: Киев

Семья: мама, Татьяна Владимировна, работает няней. Папа, Иосиф Абрамович, – частный предприниматель. Есть брат Роман – работает на СТО.

Образование: колледж театра и кино.Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 13-03-2020 - первая вечеринка

Чем занимается: мастер по маникюру. Продает одежду в интернете. Блогер.

Хобби: петь, писать стихи, помогать девочкам становиться лучше.

Цель в жизни: стать самодостаточной, создать семью.

Идеал мужчины: внешность для Леи – не главное. Важнее то, какой мужчина внутри. В идеале, чтобы избранник не курил и много не пил. Нравятся творческие личности. Обращает внимание на улыбку. Не переносит некрасивые зубы.

Холостяк 10 сезон участницы - Лера

Холостяк 10 сезон кто ушел - Лера / СТБ

Возраст: 25 лет

Знак зодиака: Овен

Город: Киев

Семья: мама Ирина – домохозяйка, папа Евгений – предприниматель.

Образование: менеджер социокультурной деятельности. Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств.

Чем занимается: работает в интернет-магазине женской одежды.

Хобби: картины по номерам, спорт по праздникам.

Цель в жизни: построить крепкую семью.

Идеал мужчины: харизматичный, веселый, целеустремленный, уверенный брюнет.

Холостяк 10 сезон участницы - Лена

Холостяк 10 сезон кто ушел - Лена / СТБ

Возраст: 27

Знак зодиака: Весы

Город: с. Маяки, Одесская обл.

Семья: Папа Федор – фермер, мама Екатерина – домохозяйка. Сестра Любовь работает бухгалтером в Политехническом университете. Сестра Ольга – секретарь Беляевского суда.

Образование: Одесский национальный экономический университет (управление персоналом и экономика труда).

Чем занимается: работает в дистрибьюторской компании, руководитель службы качества и квалификации.

Хобби: танцы, езда на велосипеде.

Цель в жизни: реализоваться как женщина на 100%. Стать мамой, классной женой, подругой, дочерью и сестрой, при этом иметь свой ресторан и успешно им руководить.

Идеал мужчины: умный, с чувством юмора, добрый и красивый.

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