УкрРус
  1. Главная
  3. Stars

Холостяк 10 сезон 2 выпуск - кто ушел

14 марта 2020, 09:20

Второй выпуск 10 сезона Холостяка прошел 13 марта. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участниц, кого выбрал Холостяк - читай на Главреде.

Холостяк 2020 2 выпуск - кто ушел
Холостяк 2020 2 выпуск - кто ушел / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк во втором выпуске 13 марта продолжает испытывать девушек, и назначает первые свидания. кроме того, он провел необычное испытание, по результатм которого ушли сразу несколько девушек.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Что было во втором выпуске Холостяк 2020 и кто ушел по решению холостяка - читай на Главреде

Холостяк 10 сезон участницы - Лея

Холостяк 10 сезон кто ушел - Лея
Холостяк 10 сезон кто ушел - Лея / СТБ

Возраст: 27

Знак зодиака: Козерог

Город: Киев

Семья: мама, Татьяна Владимировна, работает няней. Папа, Иосиф Абрамович, – частный предприниматель. Есть брат Роман – работает на СТО.

Образование: колледж театра и кино.Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 13-03-2020 - первая вечеринка

Чем занимается: мастер по маникюру. Продает одежду в интернете. Блогер.

Хобби: петь, писать стихи, помогать девочкам становиться лучше.

Цель в жизни: стать самодостаточной, создать семью.

Идеал мужчины: внешность для Леи – не главное. Важнее то, какой мужчина внутри. В идеале, чтобы избранник не курил и много не пил. Нравятся творческие личности.  Обращает внимание на улыбку. Не переносит некрасивые зубы. 

Холостяк 10 сезон участницы - Лера

Холостяк 10 сезон кто ушел - Лера
Холостяк 10 сезон кто ушел - Лера / СТБ

Возраст: 25 лет

Знак зодиака: Овен

Город: Киев

Семья: мама Ирина – домохозяйка, папа Евгений – предприниматель.

Образование: менеджер социокультурной деятельности. Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств.

Чем занимается: работает в интернет-магазине женской одежды.

Хобби: картины по номерам, спорт по праздникам.

Цель в жизни: построить крепкую семью.

Идеал мужчины: харизматичный, веселый, целеустремленный, уверенный брюнет.

Холостяк 10 сезон участницы - Лена

Холостяк 10 сезон кто ушел - Лена
Холостяк 10 сезон кто ушел - Лена / СТБ

Возраст: 27

Знак зодиака: Весы

Город: с. Маяки, Одесская обл.

Семья: Папа Федор – фермер, мама Екатерина – домохозяйка. Сестра Любовь работает бухгалтером в Политехническом университете. Сестра Ольга – секретарь Беляевского суда.

Образование: Одесский национальный экономический университет (управление персоналом и экономика труда).

Чем занимается: работает в дистрибьюторской компании, руководитель службы качества и квалификации.

Хобби: танцы, езда на велосипеде.

Цель в жизни: реализоваться как женщина на 100%. Стать мамой, классной женой, подругой, дочерью и сестрой, при этом иметь свой ресторан и успешно им руководить.

Идеал мужчины: умный, с чувством юмора, добрый и красивый. 

Все новые выпуски холостяка смотрите онланйн по пятницам в 19-00, и читайте и смотрите обзоры на Глаареде.

Холостяк 10 сезон онлайн новости шоу бизнеса Макс Михайлюк СТБ стб онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Холостяк 10 сезон 2 выпуск - кто ушел». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:53
Черновицкую область трясет: стало плохо женщине и детям, подозревают коронавирус
09:32
Врач развенчала миф о "заменителе" медицинских масок Видео
09:30
Вылечился от уханьской заразы: мужчина рассказал подробности жуткой болезни
09:20
Холостяк 10 сезон 2 выпуск - кто ушел
08:59
Астролог указал на слабое место Шмыгаля
08:58
Решилась судьба украинцев, которые застряли на границе Италии со Словенией
08:51
Ненависть россиян к Путину зашкаливает, развязка близка мнение
08:28
Каспаров предупредил, как Путин способен использовать пандемию коронавируса
08:13
Минский "крест": Ермак рассказал, что будет в случае отказа от соглашений Видео
08:00
Гороскоп на 14 марта всех знаков Зодиака: обольщение и судьбоносное знакомство
07:55
Мода 2020 весна – в моду вернулись элегантные кожаные платья: фото Фото
07:32
Прожорливый китайский вирус "убил" 5429 человек: в Италии шокирующие цифры Видео
07:15
Звезда Вечернего квартала разделась для откровенной фотосессии Фото
07:12
Как не заразиться коронавирусом в спортзале: ценные указания Видео
06:54
Последствия будут страшными: как Зеленский рискует "зажечь" Киев мнение
06:33
"Огненная энергия": астролог рассказала, кого в марте ждет нежданное богатство
06:14
Как распознать коронавирус у детей: вскрылась неожиданная проблема
06:13
"Путин, чтоб ты сдох!": Ницой рассказала о происках "русского мира" в Украине
05:45
Какой бульон полезный: почему блюдо дают тяжело больным Видео
05:16
Привітання з Днем землевпорядника 2020 – листівки та тексти пречудові Фото
04:47
Врачи раскрыли жуткие факты о коронавирусе: в чем неожиданная опасность
04:10
Порноактриса-худышка порадовала фанатов сексуальными и пикантными снимками Фото
03:32
Названа неожиданная опасность сахара
01:59
"Хотелось пулю в сердце": медик-волонтер рассказал о зверских пытках боевиков "ЛНР"
01:44
Хороший подарок: пьяная танцовщица занялась сексом с парнем в клубе
00:19
14 марта – какой сегодня праздник: День Пи и День землеустроителя Видео
00:01
Не забыть и не перепутать – когда переводят часы в Украине Видео
13 марта, пятница
23:44
"Тут спасать некому": Комаровский призвал украинцев не возвращаться на родину Видео
23:30
Самые модные мужские стрижки 2020 весна - месси кроп и отросший андеркат: фото Фото
23:28
Из-за коронавируса Польша пошла на жесткие меры: что известно Видео
23:08
Пенсии Донбассу: пенсионерам из-за коронавируса приготовили сюрпризы Видео
22:50
Как сделать антисептик в домашних условиях своими руками – рецепт ВОЗ Видео
22:22
КПП, цены и маски – главное из обращения Зеленского по коронавирусу Видео
21:50
Пандемия китайского коронавируса: в США ввели чрезвычайное положение
21:36
Глава МОЗ: В Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры" Видео
21:25
В Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Видео
20:58
Не Китай: ВОЗ назвала новый центр эпидемии коронавируса
20:26
В Италии от коронавируса умерла пожилая украинка: что известно Видео
20:22
"Все намного хуже": в Украине прячут смертность от коронавируса – экс-министр Видео
20:18
Из-за коронавируса Apple представит новые модели iPhone исключительно онлайн
19:54
Украина полностью запретит все полеты из-за коронавируса: названа дата Видео
19:43
Украина решила купить у США газа больше, чем помещается в терминалы Видео
19:29
Бакс по 30 гривен: эксперты предупредили о риске обвала курса
19:00
В Минздраве закончили антикоронавирусный закон: детали документа
18:56
"Переговоры только с РФ": в Слуге народа взбунтовались из-за создания совета с ОРДЛО
18:55
Зеленский одобрил скандальный закон об образовании, устраняющий русские школы
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 13-03-2020 - первая вечеринка Видео
18:44
Экономист рассказал, будут ли перебои с продуктами во время карантина Видео
18:18
Драка на презентации платформы Сивохо: суд решил судьбу ветерана АТО
17:40
Свободное падение: курс гривны к доллару еще снизился
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять