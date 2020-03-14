"За русский мир лопатой": "социопат" Шнуров жестко ответил "нескладухой" "имбицилу" Прилепину

Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

Путинский прихвостень и глава российской партии За правду! Захар Прилепин "наехал" на известного музыканта Сергея Шнурова. По словам политика, вдохновитель группы Ленинград социопат и слишком поверхностный для русской культуры.

При этом Прилепин заявил, что своими провокационными постами Шнуров "насилует" шоу-бизнес, его стихи "нескладухи для необразованных людей" и он не имеет собственной системы взглядов.

"Сейчас Сережа Шнуров замолчит — через три месяца все забудут про его стихи, а через пять лет забудут про его песни", — заявил политик в интервью для youtube-канала Метаметрика.

В свою очередь, Шнуров не полез за словом в карман и ответил в присущей ему манере, написав короткий стих в своем Instagram:

Писатель, иногда головорез,

Он верно распознал во мне социопата.

Убил я дедушку за русский мир лопатой

Саперной, когда был не очень трезв.

Стоит отметить, что пользователи соцсети поддержали Шнурова: "безобразник, однако, убил деда лопатой и хулиган", "А это теперь обзывание? Прилепин дол*аеб", "Сам тот дед уж не уйдет, Страшно жить покуда, Шнур на трон смеясь взойдет, Когда уйдет иуда", "Прилепина знаю имбицил знатный", "Сепарной" и другие.

Как ранее сообщал Главред, Сергей Шнуров с юмором и отборным матом ответил своим хейтерам, которые требовали, чтобы он не шел на выборы с Партией Роста.