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Евровидение 2020 переносят на неизвестный срок

18 марта 2020, 14:00

Израильские СМИ распространяют слухи о том, что Евровидения 2020 не состоится.

Евровидение 2020
Евровидение 2020 / Instagram

Организаторы Евровидения 2020 приняли решение о переносе Евровидения на неопределенный срок. Об этом сообщает в Twitter Израильская корпорация телерадиовещания Кан со ссылкой свои источники.

"Рекомендации Министерства здравоохранения Нидерландов не допускают проведения конкурса без аудитории", - говорится в ролике.

Также предполагается, что песни, которые должны были принять участие в конкурсе не будут действительными.

Ранее организаторы Евровидения обсуждали несколько вариантов решения проблемы - перенести Евровидение по времени на лето или осень, перенести на 2021 год, провести выступление всех участников без зрителей - записать на студии и провести трансляцию по странам-участницам. Также рассматривался вариант выступления каждой страны у себя дома, с дальнейшей трансляцией записей.

Ранее сообщалось, что Украина стремительно поднялась в рейтинге букмекеров на Евровидении 2020.

Евровидение 2020 новости шоу бизнеса Украина коронавирус
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