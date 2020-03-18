Евровидение 2020 переносят на неизвестный срок

Евровидение 2020 / Instagram

Организаторы Евровидения 2020 приняли решение о переносе Евровидения на неопределенный срок. Об этом сообщает в Twitter Израильская корпорация телерадиовещания Кан со ссылкой свои источники.

"Рекомендации Министерства здравоохранения Нидерландов не допускают проведения конкурса без аудитории", - говорится в ролике.

Также предполагается, что песни, которые должны были принять участие в конкурсе не будут действительными.

Ранее организаторы Евровидения обсуждали несколько вариантов решения проблемы - перенести Евровидение по времени на лето или осень, перенести на 2021 год, провести выступление всех участников без зрителей - записать на студии и провести трансляцию по странам-участницам. Также рассматривался вариант выступления каждой страны у себя дома, с дальнейшей трансляцией записей.

התפשטות קורונה | אירוויזיון 2020 ברוטרדם צפוי להתבטל. הנחיות משרד הבריאות ההולנדי לא מאפשרות לקיים את התחרות ללא קהל

הדיווח של @shani_na מתוך #חדשותהערב pic.twitter.com/IvkFuRjonm — כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2020

Ранее сообщалось, что Украина стремительно поднялась в рейтинге букмекеров на Евровидении 2020.